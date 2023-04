No permitamos que los sentimientos negativos sustituyan a los positivos porque nos embadurnaremos de una sensación de injusticia.

Yo sé que es relativamente ‘normal’ que sintamos esas molestias; sin embargo, si no las disipamos, ellas estropearán nuestras emociones y nos arrojarán a un ‘mar de amarguras’.

Algunos dicen que si las espinas no causan dolor, ellas caerán por sí mismas al mudar la tristeza. Pero si pese a ello lastiman, es mejor sacarlas con amor.

El perdón, aunque no lo crea, es un gran antídoto. Ahora bien, la indiferencia hacia las situaciones que nos dejaron amarguras suele ser también un gran bálsamo.

La verdad es que nuestra vida, como si se tratara de una rosa, tiene espinas y no por ello deja de ser hermosa. Tales aguijones existen y nos corresponde encontrar la mejor fórmula para sacarlos, sin afectarnos más ni mucho menos ofender a los demás.

Dejar atrás los rencores y las amarguras, con seguridad, nos abrirá un sano lugar y nos brindará una mejor salud; amén de la tranquilidad que ello nos representará.

No son las cosas las que nos pasan, sino el ánimo con el que las afrontamos el que termina por destruirnos o levantarnos.

¡Aceptemos las circunstancias, pero tengamos dignidad para no permitir que los demás sigan estropeándonos!

Respuesta: Comprendo lo que siente. No obstante, recuerde que trabajar no sólo satisface necesidades primarias, sino que además incluye el sentirse útil. Desempeñar una labor supone crecimiento personal, autoestima y, en definitiva, estabilidad económica.

Testimonio: “Desde la época de la pandemia me quedé sin trabajo y eso hizo mella en mi estado de ánimo. Hoy ni siquiera quiero ocuparme en algo. Paso por afugias económicas, pero por alguna razón vivo desencantado con la idea de tener un puesto laboral. ¿Qué puede estar pasándome? Deme un consejo”.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

¡No descarte el emprendimiento! Aunque no lo crea, muchas personas que no tenían trabajo, gracias a su creatividad e impulso, hoy lideran sus propias fuentes de ingreso. ¡Ánimo!

Tenga en cuenta que salir de la depresión por falta de trabajo es un proceso. No espere resultados de la noche a la mañana; es decir, dese tiempo para sentirse mejor.

Si bien debe procurar conectarse con sus deseos de trabajar e incluso, por qué no, emprender algún tipo de rebusque, antes que nada debe ordenar su mente. Eso le ayudará a encontrar equilibrio y estabilidad.

Por lo que puedo interpretar en su carta, estar tanto tiempo ‘cesante’ ha tenido un impacto negativo, no solo en su bolsillo sino también en su salud emocional.

* Muchas veces buscamos la felicidad en lo místico o en lo que no podemos ver, cuando ella está en la actitud que asumamos cada día ante las diferentes circunstancias de la vida. No hay que olvidarse de ser humilde, cuidar lo que ya se tiene y no esperar imposibles. ¡Cuando lo aceptemos, seremos felices!

* No todo es ‘color de rosa’. Debemos estar preparados para cuando la vida sea ‘dura’ con nosotros y nos toque llevar a cuestas nuestra canoa. Y para recomponernos podemos refugiarnos en nuestra espiritualidad. Recuerde: revitalizar nuestras ganas de vivir es un acción que debemos conjugar todos los días.