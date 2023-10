Vivir ‘a toda máquina’ no sólo lo desgasta, además le puede ‘pasar la cuenta de cobro’ con una o varias enfermedades.

Testimonio: “Ando en mil cosas y, por más que me esfuerzo, no logro quedar bien en nada. Eso me estresa y me tiene decepcionado. El problema es que quiero tener el control de todo y al final me desbordo. Atravieso por más de un contratiempo, sin contar que siento que pierdo mis energías. Me da rabia por lo que he hecho mal y por lo que he dejado de hacer. A veces me siento bastante vacío. ¿Qué me aconseja? Le agradezco que atienda mi caso”.