Cuando la vida transcurre en una permanente lucha contra la adversidad y en un continuo batallar, con relativa frecuencia, se percibe un extraño nudo en la garganta que encoge el alma. Es como si los sentimientos inconmensurables de la soledad, la melancolía, la fragilidad y la desesperanza se juntaran en un santiamén para estrechar el corazón.

Ese dolor se llama tristeza. Se trata de una emoción que no se desvanece tan fácil, pero que suele ser disipada con lágrimas que se desprenden, no de los ojos sino del corazón.

¡Cuán difícil es llorar en silencio! Y es complicado porque ese ‘llanto mudo’, siendo desgarrador, destroza por dentro y, peor aún, ese grito de agonía suele pasar desapercibido por las personas que están alrededor de cada uno de nosotros.

He visto a muchas personas buscar un rincón a oscuras donde nadie las vea para dejar ir las lágrimas, casi que en un discreto silencio. Es más, hay tantas personas que aparentan sonrisas por doquier, pero en su mundo interior realmente están destrozados.

¿Nos sentimos hoy así?

Es preciso enfrentar valientemente esas ráfagas de tristeza que aparecen, a veces súbitamente, en nuestra cotidianidad. Y para ello hay que comenzar por aceptar que estamos ‘bajos de nota’.

Es más, deberíamos tener presente que muchas veces ese doloroso sentimiento nos hace valorar lo que es realmente importante en nuestra vida. Estos momentos, al final, nos permiten desarrollar y fortificar nuestro carácter y personalidad.

Claro está que, para ello, debemos hacer acopio de entereza, de resiliencia y de fe, pues esas tres fuerzas nos ayudan a sobrellevar esos instantes de abatimiento.

Esa terna hace que nuestra energía interior logre vencer todos los problemas y dificultades que se nos presenten y, además nos deja grandes lecciones que podremos capitalizar en el futuro.

Ojo: en estos momentos de crisis y de alta tensión no podemos perder ese espíritu combativo, ni bajar la guardia ante los normales tropiezos de la vida.

Aunque suene difícil asumirlo, tenemos que alejar de nosotros ese pesimismo que a veces nos invade.

Más allá de que las cosas no nos estén saliendo como las deseamos, ello no quiere decir que Dios nos haya abandonado, ni mucho menos que no podamos resurgir de entre las cenizas.

La clave de nuestra curación anímica está dentro de nosotros mismos y dependerá mucho de la actitud con la que asumamos nuestras situaciones difíciles.