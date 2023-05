Muchas veces no sabemos si estamos haciendo lo correcto y, en ocasiones, nos angustiamos demasiado por lo que nos deparará el futuro. Hay días en los que las ‘ráfagas de las vacilaciones’ torpedean nuestras mentes y otros más en los que un inusitado afán por lo que vendrá termina atosigándonos. La verdad es que, cuando algo nos preocupa, tendemos a examinar con lupa lo que ocurre dentro de nuestras cabezas y, poco a poco, vamos dejando de lado lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Dicho de otra forma: la incertidumbre es estresante en sí misma. Y si la dejamos avanzar, puede acabar generándonos ansiedad, depresión e insomnio. La importancia del desapego Deberíamos entender que, más allá de lo que venga, hoy siempre es el primer día del resto de nuestras vidas. Así las cosas, hay que aprovechar cada instante. Todos podremos brillar, cada uno con su propio Sol y sin que tengamos que quemarnos. ¡No nos preocupemos antes de tiempo! Esa angustia que nos asalta, a mí manera de ver, no es porque nuestro futuro sea incierto; sino porque hemos permitido que la desconfianza nos invada. ¿Qué pasará mañana? ¡No lo sabremos! El libreto de la vida no está escrito aún. ¡Dejemos que las cosas fluyan! Todo tiene su momento y, además, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Es preciso que tengamos más fe, porque ella nos permitirá saber qué queremos lograr de ahora en adelante. Si, por el contrario, nos sumergimos en un ‘mar de angustias’, al final nos resultará difícil tomar decisiones o comprender el camino a seguir.

No importa cómo caemos, sino cómo nos levantamos; no importa el fracaso, sino cómo recomenzamos; no importa la escalera, sino cómo la subimos o la bajamos; y no importa el sudor que nos cueste, sino lo que deseamos lograr.

No nos torturemos con tanta ‘pensadera’. Tal vez las dudas seguirán, pero siempre podremos decidir qué se hace con lo que nos está atormentando. No nos sintamos como si estuviéramos atrapados en un cruce de vías sin un solo letrero que nos indique hacia dónde dirigirnos. ¡Dios siempre nos guiará! Es mejor tener la certeza de que todo fluirá. Caminemos seguros y al mismo tiempo estemos atentos a lo que la vida nos depare, sin angustiarnos por ello. No permitamos que la ansiedad afecte nuestros proyectos, ni tampoco pongamos en riesgo nuestra fe. EL CASO DE HOY Las inquietudes asaltan con frecuencia nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “De un tiempo a la fecha me angustia el paso de los años. Ya voy a cumplir los 35 y me da estrés pensar que, en un abrir y cerrar de ojos, podré llegar al medio siglo de vida. No sé por qué eso me genera tanta desazón. ¿Qué consejo me podría dar? Gracias por atender mi caso”. Respuesta: Aunque usted es demasiado joven como para afanarse por la edad, debo decirle que el miedo al paso del tiempo es más normal de lo que parece. El tema está ligado a emociones como la tristeza, la nostalgia y la melancolía, las cuales generan desesperanza. El artista Facundo Cabral dijo alguna vez que “nos envejece más la cobardía que el tiempo, pues los años sólo arrugan la piel, mientras el miedo arruga el alma”. Si se obsesiona con el tema del paso del reloj, dejará de gozar el momento presente.

Le recalco: siendo tan joven, me sorprende que viva estresado por el calendario. Reflexione sobre qué es lo que realmente le está dando miedo perder con el paso de los años y empiece, desde ya a disfrutar más la vida. Modifique las creencias alrededor de este asunto. El paso de los años no es sinónimo de pérdida; es todo lo contrario, es ganancia de experiencia. Puede ‘sacarle jugo’ a cada etapa de su vida. Tenga los años que tenga, siempre asumirá retos, encontrará lecciones por aprender y pasará por diversas situaciones. Es probable que muchas de las cosas que haga ahora sean errores el día de mañana, pero vale la pena almacenar una experiencia con cada día vivido. La vida consiste en arriesgarse, en equivocarse, en aprender, en buscar siempre caminos mejores y en crecer. ¡Dios lo bendiga! BREVES REFLEXIONES