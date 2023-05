El viento apaga una vela pero, al mismo tiempo, puede avivar el fuego. Así las cosas, exponerse a que una borrasca apague su luz, si bien es un riesgo, también puede traerle resultados insospechados. A todos nos corresponde ‘ponerle el pecho a la brisa’, lo que implica asumir desafíos. Por un lado tenemos el beneficio de aprender y de adaptarnos, y por el otro estamos expuestos a situaciones azarosas que nos podrían apagar la luz. Debemos desplegar entereza ante los vendavales, convirtiéndonos en ese fuego que no se deja abatir por el fuerte temporal de las vicisitudes. En la actualidad hay personas que se trazan objetivos y se comprometen con cambiar; sin embargo, por alguna razón, permiten que las ‘borrascas de la cotidianidad’ les apague la luz. Lo peor es que se acobardan y se inventan excusas para no proceder: una flecha les indica que vayan hacia el horizonte y otra les señala el regreso. Tema espiritual de hoy: Siempre encontraremos espinas rumbo a las metas ¿Es su caso? ¡Tranquilo! A todos nos sucede. Hace algunos años pasé por una situación parecida. En ese entonces me tomé un tiempo para resolver las cosas y fue lo mejor que pude hacer. Conseguí la respuesta que necesitaba y aquí estoy. Tómese las cosas con calma y sea consciente de que no puede tener al 100 % el control de las situaciones que se le cruzan en la vida; no obstante, debe ser responsable de la actitud que tome frente a cada problema. ‘Bien’ o ‘mal’ todo lo que haga será una experiencia de la que aprenderá. Así que, ¿Cuál es el miedo de dar ese paso que transformará su vida? Siempre les digo a mis seguidores que deben despertar y desarrollar al máximo su sentido de la intuición y una amena comunicación consigo mismos. Cuando nos llenamos de dudas es porque estamos desconectados de nuestro yo interior y no somos capaces de ver las respuestas que han estado ahí siempre para nosotros. Debe seguir ‘su corazón de la mano de la razón’. Escúchese, déjese llevar por lo que le diga su intuición y una vez lo tenga claro utilice su inteligencia emocional para poner todo a su favor en ese camino que quiere emprender. Si no desarrolla la capacidad de tener fe y confianza en usted mismo, difícilmente lo harán los demás. No es una cuestión de arrogancia sino de autoestima y empatía con usted mismo. No se engañe, mírese a los ojos y dígase a sí mismo qué es lo que quiere para su vida. Si su corazón le dice que dé el paso por eso que quiere, hágalo sin miedo y empiece a encaminar sus actos estratégicamente para lograr lo que necesita; y si le indica lo contrario, baje la guardia y dé un paso al costado. No se obligue a hacer cosas que no quiere, pero porque realmente no las quiera, no porque sea el miedo el que lo frene. ¡Debe ser cuidadoso con eso! Pregúntese qué haría al respecto si no tuviera esos miedos que lo confunden: ¿Continuaría o frenaría el proyecto? Si por otro lado descubre que se trataba de un capricho y que por más importante que sea no lo llena o no lo hace feliz, suéltelo y centre su vida a otras cosas que lo hagan sentir pleno. Todo es tan sencillo como escucharse, ya que no hay mejor consejero que quien habita en nuestra mente y corazón desde que nacemos. REFLEXIONES CORTAS

* El mejor momento de nuestra vida es cuando no nos interesa husmear en el ‘día a día’ de los demás y, mejor aún, cuando no nos importa lo que opinen de nosotros. La clave es ser feliz y no hacerle daño a nadie. ¡Cada quien tiene derecho a vivir a su manera! * No se puede tener una vida positiva con una mente negativa. Usted debe ser coherente en la manera de pensar y en los objetivos que tiene. Sólo así podrá decir que se siente optimista. ¡Sea resiliente a la hora de afrontar las dificultades que le traiga la vida! * Hay gente que se afana por todo. Vivir preocupado las 24 horas del día es como caminar siempre con el paraguas abierto esperando a que llueva. Jamás use su energía para preocuparse; utilícela para crecer, para crear, para evolucionar y para sanar. * La fe es un principio de acción y de poder. Cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna estamos ejerciendo la fe, porque demostramos nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver. Ojo: no se trata de fingir que todo está bien, sino de ver el bien en todo. EL CASO DE HOY

Testimonio: “En estos tiempos de postpandemia he comenzado a percibir que mi vida se desmorona. Me veo inmerso en nubarrones de emociones que me hacen sentir que no podré salir adelante. He pasado por varias situaciones duras en aspectos laborales, económicos, sentimentales y de salud. No sé qué hacer en estos turbulentos momentos. ¿Qué consejo me podría dar? Le agradezco”. Respuesta: Entiendo cómo se siente porque, en cierta medida, tras la pandemia muchos han llegado a pensar que no pueden resistir las situaciones complicadas que les desencadenó esta crisis. Total: los estragos de estos últimos años siguen pasando ‘la cuenta de cobro’. Aunque usted no me da mayores detalles de las situaciones difíciles por las que atraviesa, considero que su gran reto es blindar su paz. Le sugeriría que hiciera un diagnóstico acertado de lo que le sucede, de tal forma que pueda descifrar y visualizar caminos a seguir.