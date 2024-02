Tema espiritual del día: no finja que ‘no pasa nada’

El llanto es la voz profunda del alma. Jamás pase a segundo plano eso que siente: cada emoción ocupa su lugar y su función. Así las cosas, se vale estar triste.

* No es la apariencia, es la esencia; no es el apellido, es el respeto que se le profesa al otro; no es la ropa, es el porte; no es el beso, es el sentimiento; no es el dinero, es cómo lo invierte; no es la meta, es el camino que se traza para llegar a ella. Lo importante en la vida va más allá de las formas.

Testimonio: “Quiero todo para ya, pero la vida no me bendice y no me deja tiempo para nada. Eso ha hecho que me la pase en una especie de maratón: corro por aquí y por allá, haciendo mil cosas. Me da mucha rabia que mis planes no me salgan y termino frustrado. A veces me siento demasiado presionado. Hay días en los que cierro los ojos y presiento que mi entorno empeorará. Quisiera que me diera algún consejo. Gracias”.

Respuesta: ¿A qué se debe tanta prisa? Esa velocidad le está quitando su paz interior y, por lo que puedo interpretar al leer las líneas de su carta, eso se le está transformando en decepción y aburrimiento.

El exceso de información, de actividad, de preocupaciones y de presiones sociales le están atosigando la mente. Y aunque puede parecer ‘lógico’ que quiera hacer muchas cosas, dentro de la vida que usted lleva, tales reacciones pueden causarle serios problemas. ¡Ojo, esos afanes desencadenan en enfermedades!

Es decir, usted se siente presionado y lleno de ansiedad; tiempo después, su cuerpo libera hormonas que aceleran la respiración. A su vez, la presión arterial sube; los músculos se tensan y la mente corre a mil.

Es hora de bajar la velocidad y de desvanecer ese ritmo frenesí que lleva: ¡Desacelere! Y eso no quiere decir que se tenga que quedar con las manos cruzadas; la idea es no dejar que el apuro lo domine y tomar el control de su tiempo, sin tener que someterse a él.

Tómese un tiempo para reflexionar al respecto y comprobará que “de la prisa no queda sino el cansancio”.

Si no es consciente de ello, tanta velocidad terminará pasándole ‘la cuenta de cobro’. ¡No eche en saco roto mi consejo!