Tema espiritual del día: ¡Sí podemos florecer!

Testimonio: “Paso por una extraña tormenta, pues la vida me dio un golpe raro. Alguien que quise mucho me dejó sin explicación alguna y no sé qué pudo haber pasado. Lo cierto del caso es que muy tarde comprendí que siempre fui complaciente con ella y, al final, esa mujer hizo conmigo lo que se le dio la gana. Hoy tengo dudas y no sé si su partida es benéfica o mala para mi vida. Espero que me brinde algún consejo. Gracias”.