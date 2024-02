$!Tema espiritual del día: ¡Solemos enfocarnos más en los puntos negros!

La hoja puede estar limpia, sin embargo casi todos fijamos la mirada en esa mancha negra que se logra ver en un pedazo de la página.

¿Por qué será que nos fijamos más en las imperfecciones que en las otras cosas que nos rodean? Por alguna razón, nos inclinamos más a enfocarnos en los puntos negros, en lugar de apreciar el resto de la hoja en blanco.

¿De qué estoy hablando? De que solemos centrarnos más en lo ‘malo’ en lugar de ver el panorama completo de la vida misma. Es importante recordar que hay mucho más que puntos negros en nuestro entorno. Banco de imágenes gettyimages | VANGUARDIA Cuaresma 2024, un viaje de 40 días que transformará tu espíritu. Todo lo que debe saber

¿Por qué solemos ver siempre el lado catastrófico de las cosas? Muchas veces las emociones que solemos experimentar hacen que sembremos una mentalidad pesimista a nuestro alrededor. Eso hace que se nos arruine nuestra posibilidad de salir adelante.

Cuando algo no nos sale bien, no nos derrumbemos. Recordemos que esa vicisitud es sólo una pequeña parte de la imagen completa. Tal vez ese obstáculo que hoy tenemos es una parte de nuestra existencia que debemos superar; finalmente lo bueno de la noche oscura es que podemos ver las estrellas.

Nadie es perfecto. Son muchas las cosas que nos definen que podrían ser mejores, tanto aspectos físicos como de personalidad, más allá de que nos equivoquemos en algún momento. Todo esto es normal y también lo es el que en alguna ocasión fallemos o cometamos un error. Fallar, lejos de tomarse como algo muy ‘malo’, no tiene que ser negativo en absoluto, entre otras cosas, porque los mayores logros suelen partir de un paso en falso.

No se trata de ver como si nada. La clave es tener un equilibrio entre reconocer los problemas que afrontamos y al mismo tiempo valorar las bendiciones que recibimos cada día. Debemos aprender a ampliar nuestra perspectiva y recordar que hay mucho más en la vida que los problemas cotidianos. Cuando nos enfocamos únicamente en lo negativo, podemos perder de vista la oportunidad de crecimiento y transformación personal. En lugar de quedarnos atrapados en las dificultades, busquemos formas de aprender y superar los inconvenientes, permitiendo así que nuestra espiritualidad se fortalezca. Centrarnos en el pesimismo nos puede generar más negatividad. En cambio, si optamos por esforzarnos por cultivar una mentalidad optimista, resaltando las cosas buenas que nos rodean y apreciando la belleza que nos ofrece el mundo, viviremos de una forma más esperanzadora.

BREVES REFLEXIONES

La única cosa que se interpone entre usted y su sueño es ese terco pensamiento que lo hace procrastinar o ‘tirar la toalla’, antes de empezar a tejer sus proyectos. Destierre esa historia que se cuenta a usted mismo y que le hace pensar que “no puede hacer algo”. ¡Usted sí es capaz!

“No hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselos”. Esta frase la pronunció San Juan Bosco, quien desarrolló un sistema pedagógico que incluyó una estrategia preventiva para la formación de los jóvenes vulnerables.

¿Ha sentido que algo no va bien o que lo que hace, por alguna razón, no le satisface o no le permite avanzar? Si se siente así, reflexione sobre lo siguiente: a veces es necesario que cambie de ruta para llegar a su destino. ¿Está recorriendo hoy el camino correcto?

Es bueno encontrarse a uno mismo, pero lo esencial es crearse a uno mismo. Deje de atiborrarse de angustias existenciales y escriba su propia historia. Pinte su día con una sonrisa y verá que el entorno se le llena de colores. Usted no está para sufrir; el propósito de su vida es ser feliz. LA CONSULTA DE HOY

Testimonio: “Durante los últimos años siento que mi vida carece de sentido, vivo triste e inseguro. Me dicen que debo ir al psicólogo, pero no sé si sea prudente. No quiero que me tilden de loco. ¿Qué me aconseja?”

Respuesta: De manera errónea, la psicología ha sido encasillada por muchos como la ‘ciencia que se dedica a curar a enfermos mentales’; obviamente eso es algo alejado de la realidad. Si bien ella estudia los procesos mentales del individuo y su comportamiento y en cierta forma se encarga de comprender cómo es que una persona desarrolla su identidad y pensamiento, hoy día consultar a un profesional de esa disciplina es casi que necesario. Lo menciono porque la depresión y los trastornos psíquicos están cobrando vidas. Estos especialistas abordan de una manera objetiva y científica los problemas emocionales de sus pacientes, y les ayudan a entender los verdaderos motivos de sus malestares y, de esta manera, ellos tienen la posibilidad real de superar etapas difíciles.

Acudir a un psicólogo no debe ser algo vergonzoso ni malo, ¿acaso alguien siente vergüenza de ir al médico cuando se enferma de gripe?

Si cree que su vida carece de sentido, si siente inseguridad y no sabe por qué, tal y como me lo dice en su carta, no está de más acudir a una consulta profesional. Eso no lo va a definir como ‘loco’; todo lo contrario, me parece sensato que piense en su salud mental y le apueste a estar bien.