$!Tema espiritual del día: ¡Transformarse implica abrir nuevos caminos!

No podemos ser indiferentes a esa realidad y nos corresponde tener entereza y decisión, tal y como la tuvo Jesús, para salir victorioso en las crisis o en las adversidades. Si no lo hacemos, quedaremos estancados.

El agua, por más turbulenta que esté, nos purifica. Atreverse a ‘caminar sobre ella’ implica un proceso de renovación espiritual, en el que debemos dejar atrás lo ‘viejo’ para adquirir otras experiencias.

Testimonio: “Tengo la impresión de que estoy próximo a sufrir transformaciones que, sin ser del todo malas, me dan temor. Creo que lo que se me avecina me podría desestabilizar y no sé qué hacer. Deme su consejo”.

Respuesta: Es bueno que esté preparado para afrontar los cambios. Se lo digo porque, si bien usted presiente que vienen momentos agitados, ellos también podrían ser prometedores e incluso convenientes.