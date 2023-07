Tema espiritual del día: Un poco de serenidad para disipar el agite diario

Debemos entender que las cosas llegan en el tiempo de Dios, no en el nuestro. El tiempo divino es perfecto y cada cosa se da sin prisas ni retrasos, sin atajos ni desvíos; es decir, sólo resulta cuando el proceso se ha cumplido en su totalidad.

No debemos ir a toda prisa, porque ‘del afán no queda sino el cansancio’. Y más que una frase de cajón, esa es una filosofía que debería regir nuestra agenda.

Lo peor es que, por ese desespero de querer lograr todo ‘en un abrir y cerrar de ojos’, nos perdemos el proceso; es decir, les sacamos el quite a las cosas más importantes de la vida y, en esencia, no valoramos lo que tenemos hoy.

Además, por ese mismo deseo de conseguir todo en un santiamén, nos estrellamos al darnos cuenta de que hay cosas que no están bajo nuestro control. En consecuencia, esta sensación de inseguridad nos aumenta el estrés diario.

Ni usted, ni yo ni nadie puede controlarlo todo en la vida. Muchas cosas dependen de la interacción, de comportamientos y de circunstancias que a veces se escapan de nuestro campo de acción

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo electrónico: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Siempre he querido ir bien lejos. En ese sano propósito, la próxima semana tendré que asumir un reto que no es del todo de mi agrado, pero sí es clave para ir hacia mi meta. Pretendo ‘hacerme el loco’ con este asunto, pero tengo el sinsabor de que es algo bastante aburridor. ¿Qué me aconseja?”.

Respuesta: No comience este reto ‘como si nada pasara’, pues esa actitud le hará más pesada la situación y tendrá menos probabilidades de éxito.

Recuerde que todo en la vida es cuestión de ritmo: unas veces se avanza y otras se retrocede.

Además, los problemas no se solucionan negándolos o ‘haciéndose el loco’. Ese tipo de actitud sólo retrasa su enfrentamiento y, peor aún, torna su diario vivir aún más complejo y difícil de lo que puede ser.

Aunque le resulte tedioso asumir el reto, es necesario que lo haga para llegar a su anhelada meta. ¡Búsquele la comba al palo! Si no actúa con valentía, usted se quedará con un atoro que no lo dejará dormir en paz.

Enfóquese en encontrar el propósito más profundo detrás de esta situación. Pregúntese cómo esta experiencia podrá ayudarle a crecer o abrir puertas.