$!Tema espiritual: La ‘memoria’ del bienestar

¿Sabe en qué consiste la técnica conocida como la ‘memoria del bienestar’? En que cuando creemos en nuestra recuperación, el cerebro ‘recuerda’ y nos ‘ordena’ de inmediato el estado de tranquilidad.

Por eso es tan importante aprender a dirigir nuestra atención de manera consciente, entre otras cosas, para mantener el equilibrio y no dejarnos derrumbar ante los problemas.

Es preciso ser asertivos y no permitir que las dificultades que nos surjan nos arruinen el día.

Es decir, no tenemos que estar prevenidos por todo. Lo digo porque, cuando estamos constantemente en alerta, tendemos a anticipar lo peor, a querer controlarlo todo y a sentirnos abrumados por la incertidumbre.

Al gestionar estos procesos y ajustarlos de manera más adaptativa y esperanzadora, podemos redescubrir el placer en las pequeñas cosas y mejorar nuestra calidad de vida, más allá de que aparezcan las dificultades.

Las ganas de vivir y la fe son esenciales para retomar el entusiasmo y hasta para sanarse. Y no es que la medicina no sirva, es que ninguna pastilla lo curará si usted no cree que se va a mejorar.

Mejor dicho: se cura más, quien cree más. Solo así se puede explicar que muchas personas hayan aprendido a sobrevivir a enfermedades tan graves como el sida y el mismo cáncer.

De igual forma, alguien que enfrenta las situaciones con entereza tiene mayores estrategias para prevenir la soledad.

Ojo: esto no quiere decir que debamos automedicarnos; esto es solo una sugerencia para sentirnos mejor.