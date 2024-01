$!Tema espiritual: ¿Qué hacer cuando las cosas no le salen bien?

No podemos negar que hay ciertos días en los que sentimos que ya no podemos más o que nuestros pies no quieren seguir en el camino. Son instantes que nos hacen ver las cosas grises, casi negras, y nos dejan a oscuras o al borde del abismo. ¿Qué solemos hacer cuando algo no nos sale bien? A veces explotamos, en otras ocasiones nos echamos a la pena. Tales actitudes, de entrada, no están para nada bien. Lo mejor sería hacer lo que reza el consejo de antaño: ¡respirar profundo y contar hasta diez! Por muy difícil que sea la situación, en nuestras manos está el mantener siempre el equilibrio, haciéndonos dueños de nuestras emociones para no ser los ‘títeres’ de los problemas. Las personas que tienen dominio de sí mismas jamás se dejan amilanar por los malos ratos que les pasan, y a punta de serenidad salen a flote. Una elección que trasciende la moda para abrazar la filosofía y la espiritualidad que caracterizan a esta disciplina ancestral. // Banco de imágenes gettyimages | VANGUARDIA Conozca los beneficios de la ropa blanca en la práctica del yoga No podemos ir por la vida llenándonos de amarguras ni de tristezas ni mucho menos de rabias. No es culpa de la vida; tampoco se trata de que Dios quiera que suframos.

Evitemos ir por el mundo acumulando decepciones porque, en algún momento, necesitaremos encontrar un lugar para desahogarnos y ese sitio terminará siendo nuestro corazón. La vida no se nos debe convertir en una escuela de frustraciones; ella no puede ser un cúmulo de pesares. Siempre será mejor vivir en medio de la fe y con ella mantener el rumbo hasta que lleguemos a nuestra meta. Nos viene bien considerar que cada día es único y que esas 24 horas lucen para nosotros. Y, por supuesto, hay que aprender a disfrutar la vida en su momento y con toda la pasión del caso. Lo importante de todas estas palabras es que hay que aceptar los problemas. ¿Por qué? Porque forman parte de la cotidianidad y, sobre todo, porque son pruebas contundentes de que en el interior de nuestra propia esencia tenemos la fortaleza suficiente para superarlos. EL CASO DE HOY

Testimonio: “Me siento perdido y bastante desesperanzado. Ya no tengo la misma ilusión por esas cosas que antes me hacían sentir pleno. Todo eso se está traduciendo en poco interés; es como si la vida para mí no tuviera sentido. ¿Qué puede estar pasando conmigo?”.

Respuesta: En determinados momentos todos nos hemos sentido como usted: perdidos, invadidos por sentimientos de desesperanza y con falta de ilusión para realizar aquello que antes nos llenaba. Cuando eso nos pasa, nos sentimos vacíos, apagados y como si nada fuera trascendente. ¡Cuidado! Esa falta de interés y la frustración frente a la vida lo pueden conducir a un mayor aislamiento. ¿Qué le puedo decir? De entrada debe encontrar las reales causas de esa desesperanza. La idea no es que se angustie existencialmente, sino que entienda el por qué se siente así.

¡No puede seguir deprimido! Si su mundo está convulsionado y si muchas cosas que antes mostraban signos de estabilidad, ahora parecen esquivas o inseguras, trate de sobrellevar la situación. Si lo mira desde una mirada propositiva, tal vez la vida le está pidiendo un cambio.

Identifique cuáles cosas de su vida no están funcionando como desearía. Piense qué será necesario para salir del atolladero.

Sí, tal vez el destino le está indicando que se debe transformar para sacudirse de esa rutina diaria y para darle un aire fresco a su entorno. Ojo: no puede esperar que su vida sea diferente si no hace algún esfuerzo para cambiar. Para lograr cosas distintas, deberá modificar su forma de hacer las cosas. ¡Arriésguese con nuevas experiencias! Le sugiero reflexionar al respecto. Pídale a Dios que le dé claridad y serenidad para saber cómo actuar. Él le dará la luz necesaria.

REFLEXIONES CORTAS

¡Deje de cuestionarse! No es cierto que tenga un aura negativa que atrae problemas o dificultades. Esta manera de cargar culpas puede ser producto de esas ‘taras’ que le hacen creer que vino a este mundo a sufrir. ¡Nada de eso! Recuerde que la libertad empieza en la mente. Llénese de pensamientos positivos, de éxito y de prosperidad. Si usted es optimista con sus pensamientos, la vida misma hará que las bendiciones lleguen a usted. Planifique su futuro con el mayor optimismo posible y verá que todo en la vida le saldrá ‘a pedir de boca’.