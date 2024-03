$!Tenga la suficiente claridad para enfrentar las circunstancias difíciles

La espiritualidad es una fuente de fortaleza, un consuelo y una sana perspectiva que puede ayudar a las personas a enfrentar los momentos complicados.

Testimonio: “Padecí un episodio traumático, del cual no quiero dar detalles. Sin embargo, no he podido recuperarme y vivo desconectado de lo que antes sí disfrutaba. Me gustaría que todo quedara en el olvido y hacer como si nada, pero no lo logro. Veo que otras personas sí se pueden sobreponer a la adversidad, pero yo no soy capaz de hacerlo. ¿Qué consejo me podría dar? Gracias”.

Respuesta: Puede llevarle tiempo recuperarse de ese evento traumático que vivió y, a decir verdad, le iría bien el no presionarse para sentirse mejor de inmediato.

La vida es un constante cambio y debe estar preparado para adaptarse a las circunstancias que se le presentan, encontrando motivación y fuerza en su mundo interior. Es esencial mantener la esperanza y encontrar razones para seguir adelante, so pena de quedarse atado al piso.

Así las cosas, haga acopio de entereza y refúgiese en su propia fe.

No intente huir, es mejor enfrentar lo que vive con serenidad, valentía y dignidad. No trate de ocultar la realidad, ni mucho menos niegue sus limitaciones.

Es crucial aumentar su conciencia y afrontar la vida con determinación, sin caer en el estrés traumático que puede desencadenar la desesperanza.

Se trata de tener la habilidad para resurgir de la adversidad, saber sobreponerse, adaptarse, recuperarse e incluso salir fortalecido de esa situación compleja que vivió. transformándola y renaciendo de entre sus cenizas.

¡Conéctese con la vida y valore su importancia! No le cierre las puertas a la esperanza y recuerde que cada momento es una oportunidad para crecer y encontrar significado en su existencia.