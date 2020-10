Tengamos fe, Dios siempre va a nuestro lado

Todos quisiéramos tener una vida libre de problemas para poder estar en paz. Pero, más allá de ese anhelo, hay que afrontar los momentos difíciles.

Hoy sabemos que nuestra situación, tal y como nos lo evidenció la misma pandemia, puede cambiar de la noche a la mañana. El quid del asunto es cómo reaccionamos ante la adversidad.

Yo sé que el momento actual nos ha perturbado de tal modo que erróneamente creemos que es el fin. Por alguna extraña razón, tenemos la fea costumbre de ser fatalistas y agrandamos los problemas.

En ese orden de ideas pesimistas, nos acostamos con las mangas de nuestro estado de ánimo totalmente deshilachadas. Ese proceder es una fuente continua de más aflicciones.

Es clave salir de ese manantial inagotable de malos presentimientos y de angustias.

Hay que nutrir la esperanza y creer en tiempos mejores. Así las cosas, es preciso encomendar a Dios nuestros afanes y proyectos.

Siempre he creído que no se mueve ni una sola gota de agua si Dios no lo decide. Por ende, debemos pedirle a Él que el rocío de nuestra vida llegue justo en el momento que sea conveniente y preciso para nuestra existencia.

Y si lo que planteamos es algo correcto, Él siempre nos ayudará ya que siempre contaremos con su Bendición.

Claro que todo tiene su tiempo y nos corresponde tener la debida paciencia.

Mientras las cosas se nos dan, hay que pronunciar palabras alegres y optimistas. Hablemos con términos que nos prometan victorias. Si lo hacemos se nos rejuvenecerá nuestro estado de ánimo y podremos salir de esta pesadilla.

La clave es no quedarnos dando vueltas en la caldera del descontento, ni estar invocando la negatividad

¿Qué hacer?

Como en la actualidad atravesamos por una tribulación, al punto que muchos han perdido la serenidad, no hay mejor antídoto que la oración. Elevar una plegaria al cielo tiene una fuerza revitalizadora.

Además hay que tener la certeza de que nuestras angustias se desvanecerán pronto. No obstante, nos corresponde ponernos manos a la obra y jamás decaer.

No lograremos cosas diferentes sin mover ni un solo dedo para cambiarlas.

De hecho, las tinieblas internas que casi siempre nos creamos, desaparecen ante la acción y con los rayos brillantes de una mente positiva.

Cultivemos ‘nuestro medio ambiente interior’. Y es que, aunque usted no lo crea, la ‘contaminación’ que nos carcome por dentro a veces no nos deja respirar y nos atosiga con pensamientos fatalistas y deprimentes.

Empecemos a sacar la basura y no dejemos anidar el pesimismo en nuestros corazones. Deshagámonos de todo aquello que nos produzca malas energías y abrámosle campo a la esperanza.

Tengo la certeza de que todo esto que estamos viviendo, por muy duro que sea, es solo un cambio para un mejor futuro.

¡Nosotros nunca terminamos, siempre comenzamos! Pues comencemos por cambios con cosas tan elementales como la misma actitud.

El equilibrio es la mejor herramienta para superar esta complicada época y nos corresponde ser propositivos.

Pensemos en las cosas buenas de nuestro mundo y hagamos algo para salir del atolladero.

Dios siempre nos acompañará, nos protegerá y nos marcará el camino. Nunca dudemos de su poder y a pesar de que la vida nos sorprenda con tristezas no desmayemos, pues sus manos siempre nos sostendrán y sus huellas nos guiarán.

REFLEXIONES CORTAS

* Si le toca sentarse en el piso, busque la comodidad en medio del suelo; si tiene que comer con la mano, hágalo tranquilo; si le toca ir a pie, camine y vaya con calma hacia su meta; si el alimento diario es solo arroz con huevo o tal vez solo sea pan, dé gracias a Dios por esas deliciosas comidas; y si alguien humilde le brinda su mano, salúdelo con aprecio. Recuerde que la sencillez hace grandes y únicas a las personas. Nadie es más que nadie, todos somos iguales.

* La verdad es que si después de esta pandemia no somos mejores personas, no ayudamos más a la gente, no le dedicamos más tiempo a nuestra familia, no aprovechamos más cada momento y no amamos más, no habremos aprendido nada.

* Llegamos sin nada a este mundo y nos iremos igual de este planeta. En nuestra partida solo nos llevaremos lo vivido, lo compartido, lo amado, lo reído, lo disfrutado, lo experimentado y lo saboreado; mejor dicho, lo bailado nadie nos lo quita. Lo demás, eso que usted dice que es suyo, realmente es prestado.

* A veces donde menos buscamos es donde más encontramos y de quien menos esperamos es de quien más recibimos.

¡CUÉNTENME SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta columna. Envíeme su testimonio al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “La indecisión y la crisis tocan a mi puerta: estoy aburrido en el trabajo y aunque me salió una oportunidad para independizarme, me da miedo arriesgarme. Lo mismo me pasa con mi relación sentimental: amo a mi pareja, pero me aterra la idea de casarme. No sé por qué vivo con tantos temores y me enfrento a mí mismo a cada rato. Crecí con la idea de vivir de la quincena y aún no soy capaz de consolidar una relación sentimental estable. ¿Qué hago?”.

Respuesta: A veces, el miedo no nos deja romper las viejas estructuras, que casi siempre están basadas en conclusiones falsas. Si cambia de enfoque y enfrenta sus temores, se dará cuenta de las oportunidades que tiene por delante.

Eso sí, debo decirle que el miedo es algo natural; es más, hasta los valientes capitanes admiten sentirlo. Ese es un sentimiento de inquietud causado por un peligro, algunas veces real y en otros casos imaginario.

Sin embargo, ese miedo puede ser un maestro que le enseñe cómo mirar hacia el frente; o también puede ser un horrible fantasma que lo deje tembloroso y anquilosado.

Uno de los grandes defectos del miedo es que turba los sentidos y hace que las cosas siempre parezcan lo que no son. ¿Será eso lo que le está pasando?

Sea como sea, ese miedo que hoy siente podría ayudarlo a descubrir el valor que lleva dentro. Tiene que armarse de fortaleza y enfrentar lo que está viviendo de una vez por todas.

Vencer el miedo, también lo llenará de energía. Hoy puede ver el camino tortuoso; pero cuando lo encare con valentía, aprenderá a clarificar su horizonte.

Usted mismo dice que le da pavor asumir el riesgo de independizarse e incluso le aterra la sola idea de renunciar a ese tedioso trabajo que, aunque le ofrece cierta estabilidad en las quincenas, lo mata del aburrimiento; tampoco ha sido capaz de protocolizar una relación estable con su novia.

¡Las dos decisiones son suyas! Yo no pretendo decirle que renuncie ni que se case. Es obvio que debe analizar los ‘pro’ y los ‘contra’ de los pasos que dé. Pero coincidirá conmigo en que no puede seguir sumergido en la duda, pues perderá la posibilidad de algún tipo de cambio en su futuro cercano.

La actitud cobarde que asuma con lo que le ocurre equivaldrá al rechazo de la vida misma y a escoger el camino de la angustia o del tedio.

Enfrentar sus miedos es la única forma de continuar creciendo y así experimentar la vida como algo satisfactorio. Es por eso que ahora que la crisis toca a su puerta, debe reaccionar.

No dudo que el miedo lo puede hacer temblar y lo sacuda fuerte, pero también sé que al sentir que se le mueve el piso luchará por todos los medios para no caer. ¡Dios lo bendiga!