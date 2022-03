* Debemos estar ligados a la fe, ser fieles a los valores humanos, ser buenas personas, actuar de forma correcta, hacer el bien, darles la mano a las personas que nos necesiten, en fin... La clave es hacer lo que nos corresponda y con la convicción de que podremos servir, trascender y crecer.

* ¡Deje de hacerse la víctima! No siga diciendo que no tiene mayores opciones o que no le alcanza el dinero para vivir. No use su energía para preocuparse, mejor utilícela para creer en usted, para diseñar cosas nuevas, para brillar, para alcanzar la paz y sobre todo para sanarse.

* Empiece a rechazar todo aquello que no le aporta nada positivo a su vida. Si algo no suma, que al menos no reste. Por ejemplo, el contacto con personas ‘tóxicas’ altera su estado emocional. Esté al lado de personas que le inspiren una buena vibra.

* Está encerrado solo por los muros que usted mismo construyó gracias a sus miedos, sus frustraciones y sus orgullos. Aunque es bueno estar atento y protegerse de las cosas o de las personas que le hacen daño, en la vida es mejor construir puentes que dibujar barreras.

¡CUÉNTENOS SU CASO!