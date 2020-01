Comprenda que algo puede suceder o no. Por ello, no hay nada que esperar. Analice la situación que vive y luego decida qué hacer.

¡No corra... La vida tiene su ritmo! Acepte, no luche; disfrute, no se amargue; y aproveche las circunstancias en lugar de negarlas o hacerse el de la vista ciega.

Testimonio: “No le encuentro sentido a mi vida. No siempre fue así, antes era muy exitoso; sin embargo, el mundo me giró bruscamente y fracasé. Me reprocho una y otra vez por lo tonto que fui. Me siento frustrado y le recrimino a Dios por no ayudarme o por no detener mi caída libre. Espero que atienda mi caso”.