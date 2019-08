Testimonio: “Durante los últimos meses he estado preocupado por lo que será mi vida en el futuro. Creía que todo lo lograría después, pero mis hechos pasados me retienen y no me dejan actuar. Además, los problemas me atosigan y vivo acelerado. Quisiera hacer como si nada y seguir mi camino, pero sé que estoy algo extraviado. No tengo paz y vivo en un gran caos, pues no encuentro mi desarrollo personal. Ayúdeme con uno de sus consejos”.

Respuesta: Empiezo respondiéndole que la paz no significa una vida sin problemas ni ruidos. Paz significa que, a pesar del aparente caos en el que vive, usted tenga la certeza interior de que todo estará bien.

Le llegó el momento de reflexionar sobre lo que realmente quiere hacer con su vida, entre otras cosas, para que se ubique en el camino.

Si se mira por dentro de una manera objetiva aclarará sus dudas y dejará de gastar energía en preocupaciones absurdas y sobre todo soltará los hechos del ayer. No se ate a esos lastres que le impiden crecer y ábrale paso a la posibilidad de vivir a plenitud.

Cuando ponga sus emociones en orden, la serenidad llegará. Tenga presente el proverbio chino, según el cual: “Todo lo que necesita para ser feliz ya lo tiene, precisamente de puertas para adentro”.

Si alcanza la paz interior, habrá calma en su corazón.

Vuelva sus ojos hacia las personas que ama, deposite en ellas toda su comprensión y su fe y llene sus manos con las actitudes y los regalos más generosos surgidos de la intimidad de su alma. Si me hace caso, estará muy cerca de la plenitud que anhela.

En lo que tiene que ver con su desarrollo personal y con su manera de enfocar los problemas, en vez de lamentarse por lo sucedido o renegar de la existencia, lo que debe hacer es enfrentar abiertamente las dificultades, ponerse por encima de los sucesos y de las adversidades, tomar conciencia de la realidad para actuar inteligentemente y, de paso, aprender las lecciones que cada situación quiere darle en estos momentos.

No puede eludir los problemas, pero sí puede sacar de ellos los mejores provechos.

Si asume una sana actitud, no tendrá que seguir pensando en cosas malas o en el pasado.

No se acelere en nada. Recuerde que en la vida todos tenemos que obrar siempre en concordancia con las circunstancias que nos corresponda vivir, a veces muy lentamente y a veces en forma acelerada, porque los ritmos de la vida suelen ser fluctuantes y cambiantes.