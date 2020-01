Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Paso por unos días en los que me percibo naufragando en un extraño ‘mar de descontento’. Esa sensación de malestar me abruma tanto que, de buenas a primeras, siento que todo lo que hago me sale mal. Pienso que la vida me trata ‘a las patadas’, aunque le reconozco que no es que me pase nada grave; es decir, tengo trabajo, estoy bien de salud y no hay mayores situaciones difíciles a mi alrededor. De todas formas, las cosas de la vida me inquietan y no quiero sentirme gris. ¿Qué me aconseja?”

Respuesta: Usted no es el único al que le ocurre eso. Con relativa frecuencia, las

personas se preocupan por cosas que, en más de una ocasión, no son tan graves o que, al parecer, no tendrían porqué desestabilizarlas en su cotidianidad.

A lo mejor usted puede ser víctima de algo que yo defino como las ‘pequeñeces’ que nos amargan la vida. ¿A qué me refiero? A que muchos les dan mayores dimensiones a sus problemas. Usted mismo reconoce que “todo anda bien” en su vida y que no entiende la razón de ese supuesto ‘mar de descontento’.

Sea como sea, analice y verá que nada logrará con desarrollar esa facultad de agrandar los problemas, sin desconocer que de todas formas hay asuntos que le inquietan.

No obstante, debo decirle que hay sombras desconocidas que logran oscurecer su día. Le corresponde sincerarse con usted mismo y descubrir, desde el fondo de su alma, por qué está sintiendo ese ambiente tan gris.

Examine si su forma de pensar hoy es la adecuada. Si hace tal reflexión, podrá llegar a algunas verdades sobre lo que le atormenta.

Son pocos los que tienen el valor de decirse la verdad. Lo mejor de todo, es ser sincero y no decirse mentiras.

También tiene que asumir la tarea de desarrollar declaraciones positivas que se pueda decir a usted mismo, para reemplazar esa idea de que todo está al revés. Recurra a mensajes más esperanzadores y acordes con la realidad que está afrontando.

Poner esa realidad en contexto le ayudará porque le permitirá entender que su vida, al menos por lo que me cuenta, no es tan ‘mala’ como la percibe hoy.

Crear ese giro positivo será motivador y lo preparará para ver su cotidianidad con unos lentes más reales.

Es necesario que se dé cuenta y acepte que el ser positivo es una elección: usted tiene la capacidad de decidir qué pensar, qué sentir y cómo actuar.