Es preciso entonces que aprendamos a sobrellevar cierta incertidumbre, preocuparnos por reaccionar solo ante hechos comprobables y sobre todo concederles a los otros el beneficio de la duda y no la certeza negativa, evitando de esta forma no caer en la trampa de vivir a la defensiva.

Ojo: La excesiva suspicacia hace que veamos ataques donde no los hay y traiciones donde las pistas no conducen a nada.

No podemos seguir siendo tan prevenidos. Si no confiamos en la gente seguiremos viviendo de manera neurótica con los demás y con nosotros mismos.

Testimonio: “Vivo sin entusiasmo. Estoy desconectado con mi energía y no sé cómo recargar la chispa de mi existencia. Me he acostumbrado a sentirme así de abatido, al punto que el aburrimiento se apodera de mí a toda hora. No sé qué hacer. Sé que tengo buena salud y que desempeño un aceptable trabajo, pero aún así no me motivo. Una absurda rutina tiene inmersa mi cotidianidad. Quisiera leer en su columna algunas palabras de aliento. Se lo agradecería”.

Respuesta: Como no me da mayores detalles de lo que realmente pasa a su alrededor, me parece clave que haga una autoreflexión que le permita descubrir el ‘por qué’ de esa sensación de estar atrapado en una vida sin sentido, donde la emoción que prevalece es la del hastío. Tiene que descubrir usted mismo por qué le resulta tan difícil encontrar la motivación para emprender nuevos proyectos.

Tenga claro que para abordar su caso de aburrimiento será fundamental escudriñar las razones que lo tienen así y saber qué se esconde detrás de ese estado.

Siempre he creído que, en más de una ocasión, el aburrimiento enmascara otros problemas.

Me escribe en su carta de su “absurda rutina”. Debe detectar cuáles son las raíces de su desgano, no es normal que sienta tanto abatimiento.

De mi parte y desde las líneas que puedo publicar a través de esta columna, debo recomendarle tener presente las bendiciones que ha recibido de Dios. Pensar en las cosas buenas es un ‘método científico’ que ha sacado del pesimismo a millones de personas.

Seguirle el juego al tedio es desconectarse. Si se deja guiar por el hastío, escuchará las voces tentadoras del ocio extremo y de la pereza. Ojo, porque puede terminar desperdiciando su vida.

Cada instante que Dios le dé de vida vale más que todo el dinero del mundo.

Es el aburrimiento, -y no el estrés-, el verdadero mal del nuevo siglo. Por fortuna, contra la hartera que usted siente hay algunos antídotos eficaces.

Estoy hablando de un proceso que le permita conectarse con sus necesidades y proyectarse al futuro con mayor optimismo.

Introduzca novedades sanas a su vida, elabore una lista de cosas que pueda hacer y podría empezar por echar un vistazo a su alrededor para encontrarle un verdadero rumbo a su agenda.

Uno de esos remedios es el trabajo, que lo puede dignificar; otro es el amor, que revivirá sus sentimientos; y uno más está en la fe, que le permitirá perseverar, aún en los momentos más críticos.

La pasión que se tenga por algo es otra chispa. No puede dejar que la vida se le convierta en una eterna desmotivación.

Por supuesto que hay otros ‘toma-corrientes’ que lo reconciliarán con su mundo. Eso depende del cable con el que esté hecho y del contador que decida instalar en su corazón.

¿Cuánto es el voltaje actual de su vida? Si está bajo de corriente, ya es hora de recargarse. Hágame caso y verá que el tedio desaparecerá.

Antes de despedirme debo hacerle una recomendación que me parece oportuna: Si su aburrimiento es muy crónico, debe tener cuidado. Ese estado de insatisfacción puede conducirlo a otros problemas más graves, como la depresión y la ansiedad. Y si siente que el tema es inmanejable, es fundamental que busque ayuda profesional cuanto antes.