Muchas personas están atrapadas en estados de ánimo demasiado pesimistas, sintiéndose desesperadas y sin poder disfrutar nada a su alrededor.

No cabe duda que la pandemia y en general todas las situaciones duras que ella ha conllevado generaron un impacto psicológico que desembocó en ansiedades, en episodios de tristeza, en otros momentos angustiosos y, de manera especial, en complicadas fases de miedo.

¡Y no es para menos!

Las repercusiones de este duro tiempo en la salud mental, tanto por el propio virus como por la situación social generada, hicieron que se sintieran más vulnerables.

Se necesita de al menos una chispa de entusiasmo para garantizar la completa restauración de estas personas.

Por eso, la actitud con la que se asuma la vida en esta época de adversidades será fundamental para no desfallecer.

Y el tema va más allá de palabras de consuelo. Podemos ofrecerles miles de frases de aliento a través de nuestras páginas, pero si las personas no tienen la disposición suficiente para escucharlas y para llevarlas a la práctica, de nada servirán.

Todo está en la energía que les impriman a los retos que tienen al frente y obviamente del grado de resiliencia que desarrollen.

El solo deseo de querer reinventarse es el mejor ‘enchufe’; es como poseer el termómetro de la imaginación a todo grado y esa efervescencia es la emoción que produce las ganas de seguir adelante.

Pero si las personas continúan siguiéndole el juego al miedo que ha suscitado el virus, se hundirán más en el abatimiento. Es decir, si se dejan guiar por el negativismo, agudizarán su situación.

No pueden dejar que la vida, que ha de ser una bella emoción, se convierta en un ‘mar de pesares’.

Reflexionen y piensen en las cosas buenas que hay en este mundo. La idea es mantener la debida proporción en todo lo que hagan y que no pierdan la fe.

Si lo analizan bien, con lo vivido hasta ahora podrán entender el encanto que trae la sencillez de vivir en paz. Ahora mismo e incluso después de que termine esta pesadilla, todos amarán cada día, cada detalle, cada momento en familia, cada amanecer y, en general, muchas cosas que están en la vida y que antes no disfrutaban.

Porque, como nunca antes, entenderán que cada día de la existencia es un regalo y una Bendición de Dios.

No dejen que las circunstancias actuales le oculten lo maravillosa que es la vida y todo lo valientes que pueden ser, si solo se deciden a vivir.

Espero que pronto puedan retomar sus cotidianidades con las mayores cuotas de positivismo.

Llénense de razones para seguir adelante con esperanza y tengan la certeza de que esta situación, que nunca pasó por la mente de nadie, se resolverá muy pronto.

Pónganle el corazón a un futuro mejor y a una nueva forma de vivir el ‘día a día’, donde haya más tiempo y espacio para la familia, los seres queridos, el trabajo y el amor.

Si bien muchas cosas han cambiado, déjense arrullar por la esperanza. Más allá de que sea una situación dura de soportar, está en sus mentes el saber sobrellevarla.

BREVES REFLEXIONES

* No se puede dar marcha atrás, la esencia de la vida es ir hacia adelante; no olvide que ella es una calle de sentido único.

* Hay cosas que la vida misma se las alquila y se las presta para que las disfrute mientras las tiene. Pero nada dura para siempre: ni el dolor ni la alegría. Todo es aprendizaje y más allá de lo que pase, hay que seguir mirando el horizonte con optimismo.

* Acepte los retos de vivir, amar y ser feliz. Y si por alguna razón tropieza, levántese y siga su camino.

* Tómese el tiempo que sea necesarios para hacer cosas que hagan que su corazón lata con alegría.

* Preocuparse no hace ninguna diferencia; en cambio, la espiritualidad sí le da la fuerza necesaria para no decaer.

* Dios es el camino. No hay necesidad de templos, ni mucho menos hay que seguir filosofías complicadas. Nuestra propia mente y nuestro corazón son nuestros refugios.

* Fluya con cualquier cosa que ocurra y deje su mente libre. ¡Déjese llevar por Dios!

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. Pero con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en estos días? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá.

Testimonio: “Por qué será que hay días en los que me siento muy bien, pero en otros caigo preso de la nostalgia. El asunto se ha vuelto repetitivo desde que comenzó esto de la pandemia. Lo que tenía antes me hacía feliz, mientras que hoy solo vislumbro incertidumbre a mi alrededor. Aunque no tengo quebrantos de salud, no sé cómo espantar estos momentos tan tristes. ¡Ayúdeme, por favor! Se lo agradezco de todo corazón”.

Respuesta: Primero debo decirle que a muchos nos pasa eso y, de alguna forma, siempre tenemos esas ‘altas’ y esas ‘bajas’: a veces nos levantamos con el alma resquebrajada en pedazos y luego, en un abrir y cerrar de ojos, vibramos con esperanzas por un mundo mejor.

Sin embargo, creo que estos días grises que hoy vive con la pandemia han hecho que los contrastes le hagan ver oscura su cotidianidad.

Dice en su carta que “se siente preso de la nostalgia”.

¿Sabe algo? La nostalgia es una especie de ‘felicidad triste’. Lo digo porque en el ‘mar del recuerdo’ lo bonito del ayer nos hace suspirar, pero también nos duele mucho.

Pensar en el tiempo pasado, de alguna forma, nos acongoja porque reconocemos que esas experiencias agradables ya no podrán volver.

Pero ojo, no puede quedarse estancado en esas ráfagas de lo vivido. No es lo mismo dejarse llevar de vez en cuando por la nostalgia que vivir esclavizado por ella; a menos de que quiera vivir todo el tiempo triste, melancólico y deprimido. ¿Es eso lo que quiere para usted? ¡Salga de esa prisión!

Aunque siente nostalgia por algo que lo hizo feliz, también recuerde que el presente merece su oportunidad de alegrarle la vida, así el entorno actual se vea incierto por la situación por la que atraviesa.

Pensar constantemente en lo que tenía, disfrutaba, conocía o hacía le roba la posibilidad de conectarse con todo lo nuevo de hoy: hablo de lo bueno, lo interesante y hasta lo maravilloso que resulta el estar bien de salud. Creo que usted merece vivir alegre.

Le planteo algo: deje de idealizar lo que vivió antes, para que valore su presente y entienda que la vida es para disfrutarla todo el tiempo.

Puede que lo que esté afrontando hoy no sea lo que había soñado, pero tiene vida por delante para transformar su mundo en una realidad más gratificante.

Usted no está solo, Dios lo acompaña siempre. Pídale con sus plegarias fortaleza y una gota de serenidad para poder mirar hacia el horizonte con una cuota de mayor entusiasmo.