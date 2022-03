No se amarre, no se frene, no se atormente y nunca pierda la fe.

Testimonio: “Ando bastante pensativo. Siento que muchas de las expectativas que soñé ayer, ya no me motivan. Me preocupa el hecho de que lo que ayer quería, hoy no me mueve el piso. Me enfrento a la duda de darle o no un giro a mi mundo. ¿Qué me aconsejaría? Muchas gracias”.

Respuesta: La verdad es que con el paso de los años se van transformando las ideas sobre lo que queríamos ser o lo que deberíamos hacer con nuestro mundo.

Comprendo lo que siente porque, en ciertas épocas, suele perder significado todo lo que nos llevó y acompañó. ¡Es normal que esté tan pensativo!

Lo que interpreto entres sus líneas es que, en cierta medida, usted siente una necesidad apremiante de salir de donde está para emprender nuevos rumbos, aunque no sepa exactamente hacia dónde lo conducirán esos trayectos.

Hay algo serio que le pide a gritos que debe cambiar y también creo que es comprensible que le invada esa incertidumbre interior que lo hace trastabillar.

¡Le corresponde ser sincero con usted mismo y tomar decisiones! Es obvio que no tiene por qué pasarse la vida entera haciendo algo que le hace infeliz.