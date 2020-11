Hay personas que definitivamente son más fuertes que otras a la hora de sobrellevar los momentos difíciles. Y eso lo hemos evidenciado durante esta pandemia.

Es cierto que este virus nos ha afectado a todos, pero no hay que negar que a muchos los ha golpeado más que a nosotros. ¿Cómo logran mantenerse firmes y valerosos ante tantas adversidades?

Una de las características de estas personas es que tienen dominio de sí mismas y no se dejan amilanar. Son propositivos y no se han quedado lamentándose por lo que están viviendo; por el contrario, han aprendido las lecciones que les deja cada circunstancia. También tienen fe y han cultivado la esperanza por días mejores.

Si bien todos anhelamos una vida sin problemas y soñamos con disfrutar días plenos de felicidad, hay que admitir que las cosas se suelen poner feas y no por ello se nos acaba el mundo. La vida también viene cargada de sufrimientos, los cuales hay que saber enfrentar.

Siempre será mejor cumplir una travesía significativa por la que valga la pena esforzarse, así nos toque soportar duras pruebas. A grandes retos, grandes satisfacciones.

Con este caos que hemos vivido, me reconforta el corazón ver a grandes empresarios haciendo ingentes esfuerzos para no cerrar sus puertas; aplaudo a esos obreros que se ponen manos a la obra para llevar el sustento a sus casas; me enorgullecen esos médicos valientes que cuidan a centenares de pacientes, que libran la batalla en medio de las UCI.

Todos, sin excepción, seremos capaces de pasar este duro momento. Si logramos entender que lo que estamos viviendo es una prueba más, podremos gritarle al mundo que somos felices de verdad y seremos grandes ejemplos para las generaciones venideras.

El tiempo de hoy muestra muchas realidades y una de ellas tiene que ver con el manejo de las crisis. La realidad es que todo es cíclico y, por la misma razón, esta pandemia no será eterna.

Este texto es una invitación a no tirar la toalla, a no desesperarse y, sobre todo, a entender que sí podemos ser fuertes.

Para resolver nuestros actuales problemas no queda de otra que afrontarlos. No será una tarea fácil, pero tampoco imposible.

Para superar las dificultades y los nuevos tiempos será preciso rehacernos, darle giros sustanciales a nuestra cotidianidad, nutrir la esperanza y obviamente levantarnos de los tremendos golpes que hemos recibido.

Recordemos que no es el problema en sí el que nos tumba, sino la actitud que asumamos frente a él.

Hay tanto hoy por hacer que no hay tiempo de quedarnos en el plano del abatimiento. Debemos recurrir a todas nuestras fuerzas para sobrevivir.

Superemos las frustraciones o los recuerdos por la supuesta ‘feliz vida’ que teníamos antes de que empezara todo esto.

Trabajemos duro, preparémonos para las cosas que ya empezaron a cambiar en nuestras vidas y demos todo de nosotros para salir de la oscuridad.

También démosle gracias a Dios porque nos ha permitido superar estas fases y a cambio ofrezcámosle un alma fuerte que logra maravillas por la vida misma, aún con sus problemas.

A el Creador no se le eleva una plegaria para que tengamos una vida fácil, sino para adquirir la fortaleza necesaria para soportar las épocas duras.

Un pensamiento agradable destruye un momento triste; una gota de serenidad es una gran estrategia en medio de una tribulación; una sonrisa oportuna es un remedio preciso para el estado de ánimo y, sobre todo, una oración a Dios es un bálsamo que nos sana el alma.

Es preciso que sintamos palpitar la vida en todo lo que venga de ahora en adelante. Hagamos el ejercicio y veremos pronto los buenos resultados.

Eso sí, todos debemos resistir las pruebas si queremos cantar victoria.

¡CUÉNTEME SU CASO!

Las inquietudes asaltan a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta columna. Envíeme su testimonio al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “No entiendo por qué Dios permite mi dolor. En la actualidad padezco un serio problema, que me causa demasiado sufrimiento. ¿Por qué tengo que afrontar todo esto? No me merezco lo que estoy viviendo. Quisiera que atendiera mi caso”.

Respuesta: No creo que sea Dios el que le ponga problema alguno a nadie. Tanto usted, como yo y en general todos somos los que al final nos ocasionamos esas vicisitudes por diferentes causas: erradas decisiones, indisciplina, falta de fe, falsos orgullos, en fin...

Alguna vez leí una frase que definía al dolor como una especie de “herramienta para devolvernos el equilibrio del alma” y, la verdad, estoy de acuerdo con ese planteamiento.

Así como la fiebre es la reacción del organismo a la presencia de alguna enfermedad, el dolor es una señal de que algo no hicimos bien y que debemos recomponer el camino.

Lo que trato de decirle no es que Jesús nos dé ese dolor o que Él sea el responsable de nuestro sufrimiento, sino que esa afugia tiene el propósito de advertirnos que tenemos que hacer algo para sanarnos.

Frente a un problema, una dificultad o un acontecimiento que nos trae zozobra, el primer paso es emplear el propio esfuerzo para salir adelante. Echarle la culpa a Dios por lo que le pasa no le resolverá el problema. Además, esa actitud recriminatoria terminará llenándolo de desesperación y de ansiedad.

Lo que sí debe tener claro es que Dios se compadece de usted, de mí y de todos cuando sufrimos. Él no es insensible ni mucho menos se alegra de nuestro mal.

Si le pedimos con fe, el Señor nos ofrecerá fortaleza, luz y bendición para encontrarle la salida a cada dificultad, siempre y cuando estemos dispuestos a corregir y nos comprometamos a recomponer el camino.

Además, de cada traspié queda un aprendizaje que nos servirá en el futuro.

Como en su carta no es muy preciso sobre el problema que afronta, le sugiero que analice cuál es la lección que le corresponde aprender de lo que le sucede y eso le ayudará a entender los pasos que deberá dar.

Haga un autoreflexión y detecte en qué falló, luego ore a Dios y pídale claridad para actuar.

Más allá de lo que le haya sucedido y por encima de su dolor, siempre habrá un resplandor. A lo mejor caerá varias veces; sin embargo, Dios le enviará el ‘agua lluvia’ hasta que surja el arco iris. ¡Ánimo! Una sana actitud es más efectiva que una lista de reproches. ¡Téngase fe y mire hacia el frente!

REFLEXIONES CORTAS

* ¡Aminore el paso! Si va muy rápido se perderá el paisaje y además correrá el riesgo de estrellarse.

* Al único con el que debe compararse y al que debe tratar de superar es al que era el día de ayer. ¡Ese es su gran reto diario!

* La felicidad no tiene precio, pero sí tiene nombre: se llama vida. Y disfrutarla depende solo de usted, de nadie más. Goce su existencia sin pedirle permiso a nadie; solo agradézcale a Dios por la oportunidad de un día más.

* A pesar de los efectos colaterales, el mejor remedio de la vida sigue siendo el amor.

* Solo se vive una vez; pero si lo hacemos bien, una vez será suficiente.

* Si la vida lo tira al piso, dese la vuelta y decida mirar a las estrellas.