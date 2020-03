Testimonio: “No sé qué me pasa. A veces me siento sin fuerzas para continuar. Atravieso por un problema anímico desde hace varios meses y no sé cómo resolverlo. La situación es algo dura porque ya casi ni duermo pensando en eso. Familiares y amigos me han aconsejado que consulte a un sicólogo, pero no sé si sea efectiva tal consulta. Además, ya me imagino a todo el mundo diciéndome que me volví ‘loco’. Me da pena que me vean entrenando a un consultorio de esos. ¿Será que debo acudir a uno de ellos? ¿Qué me aconseja usted? Le agradezco si me responde”.

Respuesta: Aunque en su correspondencia no me explica cuál problema es el que ‘no lo deja dormir’, debo decirle que debe tomar la situación con calma.

Y así me diga que no sabe qué es lo que le pasa, sea sincero con usted mismo y asuma con valor la circunstancia por la que hoy pasa. Es decir, debe asumir el reto de enfrentar su realidad.

Aclarado eso, paso a decirle que desde mi perspectiva creo que cualquier persona puede beneficiarse con los servicios profesionales que ofrecen aquellos que ejercen esta valiosa rama que estudia los cambios conductuales y sicológicos.

Lo menciono porque más allá de que supuestamente lo tilden de que está ‘loco’ o de la ‘pena’ que le puede dar admitir que necesita ayuda, estos expertos saben actuar en casos como el suyo.

Deje de pensar en que le da vergüenza que lo vean en un consultorio de sicología. ¡Hasta las mentes más brillantes y los grandes líderes, en algún momento, han acudido a un sicólogo!

Estos profesionales ofrecen terapias que incrementan y mantienen el bienestar general, sin contar que promueven la libertad para tomar decisiones y la fuerza para existir.

Con ellos usted podría, por ejemplo, utilizar herramientas para manejar sus conflictos y puede cambiar las creencias limitantes que haya desarrollado, También esta clase de asistencia profesional le ayudará a vivir en armonía.

Total: es recomendable acudir a la terapia psicológica, sobre todo si siente que su problema supera sus fuerzas y si cree que solo no lo podrá resolver.

Si llegó a esta parte del texto, también le recomiendo orar con devoción. La plegaria es un bálsamo para el alma. Pídale a Dios sabiduría para actuar y fortaleza para enfrentar su problema.