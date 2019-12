Un aclaración: No estoy hablando de no tener expectativas, sino de no pretender que todo sea como lo tenemos idealizado.

Es más, me atrevo a decir que las mejores cosas que nos suceden son las que no se planean y que simplemente llegan.

Sin que me sienta un resignado, he entendido que ‘lo que ha de ser... será’.

Testimonio: “Me llevé una gran desilusión en mi entorno cotidiano, sobre todo en la oficina, porque tomé una decisión errada. Me arrepentí y pedí excusas, pero eso no fue suficiente para mis compañeros. Además de la frustración que padezco, he tenido que soportar críticas de los que se decían ser mis ‘amigos’. Tengo fastidio y vivo resentido porque todos se me vinieron lanza en ristre. ¿Qué me aconseja para no seguir frustrado?”

Respuesta: Leí alguna vez en un paredón de un centro de resocialización la siguiente frase: ¡El que esté libre de no haber errado alguna vez, que tire la primera piedra!

¡Y sí! Los criticones, que abundan por doquier y de manera especial en las oficinas, son expertos en aprovechar un traspié para ‘pescar en río revuelto’.

Lo cierto es que todos nos hemos sentido vencidos en algún momento de nuestra vida y que también hay quienes se aprovechan de esa percepción para atosigarnos.

No obstante, debo decirle que si bien la pasa ‘mal’ por ese error cometido, este episodio que vive puede resultar beneficioso para su desarrollo personal.

Es decir, debe aprender muchas cosas de esta experiencia y afrontarla con decisión, valentía y voluntad de superación.

Es obvio que le corresponde enmendar la falta cometida.

No se sienta derrotado, saque fuerzas y tenga la entereza para ponerse de nuevo en marcha. Cada día es un punto de partida y tras el nuevo amanecer hay miles de oportunidades para recomponer el camino.

No se llene de resentimientos ni termine odiando a sus compañeros. ¿Para qué?

La sensación de fracaso es pasajera; es decir, ni usted mismo se acordará de eso mañana.

Con su actitud está la solución a su pregunta: o permite que esto que le sucedió se anide en su corazón o simplemente pasa la página y sigue adelante, tomando correctivos para no volverse a equivocar.

¿Qué le quiero recalcar? Que cuando algo no sale como queremos, sobre todo cuando cometemos una equivocación, indudablemente nos frustramos. Eso es relativamente normal. No obstante, no nos podemos quedar ahí.

Póngale punto final al tema y pase la página.

¿Y qué hacer con los criticones? ¡Fácil, la indiferencia es la mejore respuesta! Además, ese tipo de gente siempre lo va a criticar, así a usted le vaya bien o mal.