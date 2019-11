La valiosa ayuda que nos ofrece la intuición

Testimonio: “Paso por una situación difícil que afecta mis pensamientos, mi tranquilidad y mi vida emocional. No le quiero dar detalles de lo que me ocurre, pero sí le advierto que es algo que me tiene distraído y que es realmente insostenible. Alguien me dijo que fuera a un sicólogo, pero no sé. ¡Me da como pena! Siempre he creído que no me servirá de nada. Además, pienso que si lo hago admitiré que soy un débil y tampoco quisiera darles esa imagen a las personas que me rodean. ¿Usted qué opina? Respóndame por favor”.