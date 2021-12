Las inquietudes suelen asaltar a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su caso a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Mi hogar me tiene muy amarrado y no he sido capaz de buscar un destino distinto. Hoy una empresa me da la posibilidad de irme a otra ciudad para desempeñar un trabajo interesante; sin embargo, por la tradición de mi casa me instan a quedarme aquí, liderando un negocio familiar que me lanza a una rutina insoportable. ¿Qué hago? No sé si emprendo mi vuelo definitivo hacia una vida diferente. Siento que la propuesta económica que se me presenta es buena, pero no me atrevo a despegar”.

Respuesta: Esa es una decisión personal y solo a usted le compete tomarla. No obstante, veo que está atado a un cordón umbilical que, en cierta medida, le impide ser usted mismo.