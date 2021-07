Para transformar su mundo, debe ser consciente de que está apegado a viejas costumbres y hábitos que son, en últimas, los que no le permiten avanzar.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo electrónico: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Durante este último año he estado desanimado y bajo de energía, en buena parte, por cosas que me han pasado y que se me salieron de las manos casi sin darme cuenta. La inconformidad no me deja vivir en paz, ya que quisiera solucionar esas cosas y no puedo. Tengo muchos problemas, pero debo admitir que son irremediables. Me afano bastante y me desvelo . ¿Cómo alcanzo la tranquilidad que tanto requiero? Ayúdeme, por favor”.