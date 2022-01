Durante más de un cuarto de siglo Miguel Bosé y Nacho Palau mantuvieron una discreta y armoniosa relación de pareja que dio como fruto dos pares de mellizos nacidos por medio de madre subrogada.

Pero lejos de dejar memorias felices recorriendo el mundo con el exitoso cantante español, el escultor valenciano vive ahora las secuelas de la relación a la que ha calificado como “una pesadilla” al romper su silencio por primera vez y conceder una explosiva entrevista a una revista española para hablar de la guerra que estalló entre él y Bosé en octubre de 2018 y cuyo centro recae en la custodia de sus cuatro hijos.

Entre sus declaraciones destacaría la causa real por la cual su relación sentimental comenzó a resquebrajarse. “Mi relación con Miguel acabó como una historia de terror”, afirmó Palau para explicar que Bosé empezó a “obsesionarse” por la seguridad de sus hijos Diego y Tadeo (que actualmente viven en México con el cantante) y Telmo e Ivo, quienes permanecen al lado del escultor en España.

“Al principio no me importaba, pero luego me costaba más porque esa obsesión fue haciéndose más grande”, explicó el artista plástico asegurando que los niños casi no salían de casa. “Miguel imponía su criterio siempre, y cada vez lo hacía más”.

La gota que derramó el vaso llegó en 2015, cuando Bosé decide fijar residencia en Panamá, llevándose a la familia consigo y que de acuerdo con Palau fue la razón que lo llevó a firmar un documento para regular los derechos de paternidad de la pareja. “Firmo ese documento porque siempre he firmado lo que Miguel me ha puesto delante sin asesoramiento”, explicó.

Los cambios de residencia y situaciones de índole profesional, explicó Palau, le “agriaron el carácter” a su pareja. “Su comportamiento, su carácter y forma de ser, todo era tremendo”. Ahí fue el principio del fin.