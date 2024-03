Naren Daryanani, uno de los recordados actores de la serie Padres e Hijos, relató su historia, jugó con su salud y puso en peligro su vida.

El actor de Padres e Hijos que perdió un testículo (Foto: Tomado de Internet/VANGUARDIA LIBERAL)

Sucedió un domingo de principios de mayo. Naren Daryanani estaba corriendo en una cancha en el norte de Bogotá. En el segundo tiempo, después de esquivar jugadores, se acercó a la cancha contraria con el balón en sus pies y vio la oportunidad de anotar el primer gol del encuentro.

El arquero corrió hasta el actor para evitar el lance y este último no detuvo su marcha al ver tan cerca la red y la victoria. Los cuerpos se estrellaron. En el choque, el arquero golpeó con la rodilla a Daryanani en los testículos, quien ante el dolor, tomó entre sus manos la parte afectada y sin poder respirar se desplomó. El partido se acabó sin goles. El golpe indicó el pitazo final, y entre cinco juadores tuvieron que llevarlo a rastras por la cancha hasta la banca.

Naren Daryanani interpretaba a Federico en la serie ‘Padre e Hijos’. Cuando se empezó a emitir la serie en 1994, el actor tenía 20 años y las adolescentes suspiraban frente al televisor por el joven de belleza noventera: pelo rubio, ojos claros y cuerpo esculpido con una sobredosis de ejercicio.

Durante dos años apareció en la serie, hasta cuando decidió dejar de ser Federico y actuar en otras telenovelas en Colombia. En 2003, aprovechando el inglés que aprendió durante su infancia en Estados Unidos, buscó el sueño americano y se instaló en Miami. Apareció en comerciales e interpretó papeles secundarios en telenovelas de Telemundo.

En 2008, su nombre volvió a sonar en Colombia, no por sus dotes actorales sino por un escándalo con la justicia norteamericana. Según varios medios de comunicación, el actor fue acusado de robar productos de un supermercado, Daryanani aseguró que si estuvo preso pero por una riña callejera. En las navidades de 2010, el actor regresó a Colombia.

Otra noticia volvió a poner al actor en el centro de la farándula nacional; al parecer iniciaba un romance con su ex compañera de set en ‘Padres e Hijos’ Tania Robledo. A los pocos días los medios de comunicación dijeron que se trataba de un romance publicitario que los podría beneficiar profesionalmente. Actualmente no tiene novia.

Al siguiente día del golpe tenía los testículos hinchados. Pensaba que siendo hombre en algún momento tenía que sentir ese dolor. Tomó analgésicos y mantuvo el cuerpo recostado. No podía moverse, cualquier movimiento de las piernas era una tortura.

En julio, dos meses después del partido de fútbol, aún no había pasado la hinchazón. Casi sin poder caminar acudió a una droguería y pidió un antiinflamatorio. No fue capaz de pedir una cita médica, le daba vergüenza confesar su malestar a otro hombre. A pesar del los remedios, no podía sentarse ni subir escaleras altas sin sentir que su entrepierna ardía. Ese mes fue invitado por la revista Tv y Novelas para una sesión de fotos y el equipo de producción organizó un vestuario de camisas y pantalones ceñidos. Daryanani recuerda que estuvo a punto de llorar frente a las cámaras por lo apretado de los pantalones, pero se contuvo para no afectar su hombría.

Uno de los testículos regresó a su tamaño pero el otro se endureció como una semilla de durazno. En las madrugadas sentía punzadas y no podía conciliar el sueño. Pensaba que tenía cáncer e imaginaba su cuerpo sin sexo.

El 6 de agosto ingresó a la clínica Palermo de Bogotá. En las radiografías detectaron un absceso en el interior del testículo afectado y una mancha de materia que se estaba extendiendo por el sistema reproductor e iba subiendo al abdomen. Naren Daryanani tenía que someterse a una cirugía para no morir, si el cúmulo de materia continuaba regándose por el cuerpo podía envenenarse.

El médico hizo una incisión en la piel endurecida por el rodillazo y como un corcho de champaña, según el actor, salió una pelota amarillenta. Después de limpiar, el médico se dio cuenta que si no extirpaba el testículo la materia podía expandirse provocando la muerte. En la noche Daryanani fue operado.

En los tres meses que estuvo enfermo, el actor bajó 16 kilos y su rostro estaba pálido y con ojeras. Ante el decaimiento físico, los médicos practicaron exámenes para determinar que no tuviera ninguna enfermedad que afectara su sistema inmune, como el Sida. Todos los exámenes resultaron favorables. Daryanani dice que se siente estrenando cuerpo. A pesar de no tener un testículo puede tener relaciones normales. El actor quiere ser padre pero no ha llegado aún una madre. Mientras encuentra con quien conformar una familia, está dedicado a un proyecto musical que lanzará en un mes, y a buscar un espacio en la televisión colombiana.