Charlie Sheen insultó a su ex a través de Twitter

El actor Charlie Sheen mostró en las redes sociales que la relación con su exesposa y madre de sus hijas no es la mejor. A través de su cuenta de Twitter, la estrella de la serie Anger Management afirmó que Denise Richards es la peor madre, además de ser una charlatana.

Compartir

Al parecer, la molestia del actor se debe a que Denise lo llamó padre irresponsable, a lo que él respondió en otro de sus tuits: “Luego de haberle dado $30 millones aún me llama padre irresponsable. Te veré en la corte malvada terrorista”, escribe parte del fuerte mensaje compartido por el actor. Según un reporte presentado por la revista People, Sheen también criticó las habilidades actorales de su ex. Por su parte, la actriz respondió diplomáticamente a los mensajes enviados por Charlie, felicitándolo en el Día del Padre. “¡Feliz Día del Padre! Qué tengas un excelente viaje a México. Las niñas están disgustadas porque no estuviste aquí. ¡Celebraremos cuando vuelvas!”, escribió a través de la misma red social.