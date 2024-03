Estoy muy feliz de estar viviendo mi verdadera identidad: Caitlyn Jenner

El nacimiento de su nuevo yo se convirtió enseguida en tendencia mundial con más de 88.000 tuits en una hora, bajo la etiqueta CallMeCaitlyn. Tras una larga lucha, estoy muy feliz de estar viviendo mi verdadera identidad. Bienvenida al mundo Caitlyn. Me muero de ganas de que la conozcan, escribió Jenner en su recién estrenada cuenta de Twitter.

Y es que fue tal el revuelo que ocasionó la apertura de su cuenta en Twitter, que hasta el mandatario de los Estados Unidos, Barack Obama, quiso felicitarle por su decisión de convertirse en mujer.

“Se necesita valor para compartir tu historia”, expresó Obama en la red social. El mensaje incluye un enlace al primer tuit de Jenner con su nueva identidad como Caitlyn en el microblog.

Minutos después del mensaje inicial, el gobierno de Obama también alentó a compartir historias sobre la igualdad de la comunidad LGBTI.

Jenner consiguió un millón de seguidores en tan sólo cuatro horas, superando al propio Obama que sumó la misma cifra de seguidores pero tras una hora más.

Caitlyn también ha recurrido a su cuenta para agradecer el apoyo que le han brindado conocidos y extraños, entre ellos la actriz transexual de la serie ‘Orange Is The New Black’, Laverne Cox.

“Eres feroz y fabulosa. Tu apoyo significa el mundo. Gracias por todo lo que haces por la comunidad”, tuiteó después de que Cox, la primera persona transgénero en recibir una nominación al Emmy, la felicitara en varias ocasiones.

“Estoy muy emocionada por todo el cariño y el apoyo que Caitlyn está recibiendo”, escribió Cox en su página de Tumblr. “Cuando una persona trans puede presentar su auténtico yo al mundo por primera vez y éste es celebrado universalmente, me hace sentir que estamos ante el amanecer de un nuevo día”.

La nueva vida de Caitlyn Jenner está llena de trabajo: recibirá el premio Arthur Ashe al Coraje en el evento deportivo EPSN. Además se ha convertido en activista y trabaja con jóvenes LGTBI para que lleven la sexualidad que sienten adelante.

Próximamente se estrenará su documental de ocho capitulos, cada uno de 60 minutos, en el canal internacional E! Entertainment. Se espera que ‘I am Cait’ sea un éxito, por lo que habría más de una temporada y US$75 millones de por medio, según reporta Hollywood Life.