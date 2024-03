Pienso solo en mí cuando escribo una canción: Arjona

El Viaje, el título del trabajo discográfico del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, también es el nombre de su actual gira mundial, que tiene una doble connotación para Colombia pues se estará presentando en cinco ciudades del país.

El artista que este año se encuentra celebrando sus tres décadas de trayectoria musical y que acaba de cruzar los 51 años de vida, había sido protagonista de ‘Metamorfosis’, una gira que batió récords de asistencia, pero con ‘Viaje Tour’ ha hecho lo que parecía imposible, que lograra superar sus propias cifras.

Ahora, el ‘Viaje’ llegará a Colombia donde vivirá su propio ‘Viaje’ que comenzará mañana en el Estadio El Campín, para dos días más tarde trasladarse a Cali. El 10 de julio se presentará en el estadio Hernán Ramírez de Pereira, y al siguiente día en la Plaza de Toros La Macarena de Medellín.

El cierre será el 18 de julio en la plaza de toros de Cartagena, ciudades en las cuales se presentará con el montaje más grande que hasta ahora ha desarrollado para un tour, con un escenario de más de 20 metros de altura, ambientado en una estación de tren, entre sillas, maletas y rieles, montado teatralmente en dos pisos, acompañado de luces combinadas con las imágenes proyectadas en los leds gigantes sobre una puesta en escena diseñada para cada una de las 25 canciones que hacen parte del espectáculo.

“En esta gira una cosa que nos ha llamado mucho la atención es el electrocardiograma emocional que pasa la gente. A mí eso me gusta mucho por que cuando yo voy a algún lugar quiero que me pase algo y en el concierto buscamos que pasen cosas. Cuando la gente va a un concierto es con un deseo personal de que le pasen cosas diferentes a las que les suele pasar todo el tiempo y nosotros estamos bastantes concientes de eso. Igual, es importante para nosotros que el ‘beat’ lleve a la gente de repente a un asunto que lo divierta, como también que los emocione y que desde su silla, los lleve a otra parte”, aseguró el artista.

Así mismo, Arjona aseguró que “‘Viaje Tour’ es la puesta en escena quizás más difícil que he hecho en toda mi carrera, incluso más difícil que la de ‘Metamorfosis’ que era tremendamente teatral, un escenario giratorio que teníamos prácticamente seis escenarios en uno. Hoy tenemos muchos más por que la mayoría están hechos en contenido, con la música. No todo es escenografía, no todos es ligarnos al teatro si no que la música siga siendo lo mas importante”, concluyó Ricardo Arjona.