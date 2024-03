Reviviendo su época con el Cacique

Para el acordeonero Iván Zuleta, interpretarse a sí mismo en Diomedes, el cacique de la Junta, no solo le ha permitido explorar su faceta como actor, sino que también le ha despertado infinidad de sentimientos, pues ha podido revivir su época con El Cacique.

“Ser parte de esta producción es un compromiso moral, pues es volver a vivir ese momento junto a un grande de la música vallenata. Me despierta muchos sentimientos, y en varias ocasiones estando junto a Orlando Liñán, actor que le da vida a Diomedes, me he sentido casi como si lo estuviera viviendo de nuevo, es realmente emocionante ser parte de este homenaje”, cuenta Iván, quien agrega que la respuesta del público ha sido muy positiva y algunos de sus seguidores le han manifestado sentirse orgullosos de esta etapa. “Puedo decir que luego de tocar para Diomedes hoy en día sigo recogiendo todos esos frutos, y es bonito ver cómo la gente te lo agradece a través de sus mensajes de apoyo y gratitud”, finaliza.