Santiago Cruz estrena video con Dani Martin

Con una nominación a los Latin Grammy, estrenando video y ahora sin barba, el cantautor colombiano Santiago Cruz, a sus 39 años, mantiene sus pies en la tierra y se siente orgulloso de sus logros musicales y personales.

Compartir

Con una mirada serena y con su sonrisa franca, Santiago Cruz se siente muy cómodo en este momento de su carrera.

El artista fue nominado a los Premios Latin Grammy, que se llevarán a cabo en Las Vegas, el próximo 19 de noviembre, en la categoría de ‘Mejor álbum cantautor’.

“Esta nominación me tiene muy contento, mi álbum ‘Equilibrio’ es un trabajo que se suma a la consistencia de los trabajos de los últimos discos y a partir del encuentro con grandes personas, logramos conformar un muy buen equipo de trabajo y gracias a esto ahora estamos nominados a los Latin Grammy”, aseguró Santiago Cruz. “Equilibrio es un álbum que nos ha permitido visitar países que no habíamos visitado como Ecuador, Guatemala, Perú, España, Costa Rica, entre otros. Así que me siento muy contento con el desarrollo de mi carrera, y ahora llega la nominación a los Latin Grammy, pues me siento muy feliz. Yo conozco a los otros cuatro nominados, y aunque me lo quiero ganar, si no gano, lo bonito es que conozco muy bien a mis colegas, y cualquiera que se lo gane para mí será un honor haber estado nominado con ellos” afirmó el artista.

Su nuevo video

Para complementar su más reciente sencillo, ‘Una historia diferente’, Santiago Cruz realizó un video junto al artista español Dani Martin. “Este video fue una intervención cultural que hicimos en una comuna de Ibagué, en una actividad que se llama ‘Respira Paz’. Allí pintamos un mural donde dejamos nuestras huellas, bajo el compromiso de que la paz es un compromiso propio y no es un asunto de dos o tres en una isla, y además pintamos otro mural que dice “Está en tus propias manos una historia diferente”, que es el fondo de la canción, porque todos tenemos la posiblidad de hacer una historia diferente cada día. Lo bonito del video es que integramos a la gente del barrio y contamos con el apoyo de un colectivo que se llama ‘La Eskina del barrio’, que son unos muchachos que han querido separarse del tema de las pandillas, el microtráfico y la violencia, a través de la música, del baile, los murales y la producción de eventos artísticos. Ellos fueron los encargados de la logística, de la seguridad, y los camerinos eran las casas de sus familias. De hecho, el servicio de comida era el salpicón del vecino, las empanadas de la señora del lado, etc., fue una experiencia muy bonita”, comentó Cruz.

Regresa a sus raíces

“Me regresé a vivir a Ibagué. Yo quiero ser un instrumento de visibilidad de gente de allí y de las iniciativas que están haciendo, y quiero mostrar este ejemplo de paz que hacen en las comunas de mi ciudad. También regresé porque quiero que mis hijos tengan una infancia de ‘rodilla raspada’, quiero compartir con mi familia y mis grandes amigos.

Sus proyectos

“Este año sigo con mi gira, estoy invitado a un par de festivales de cantautores en México y en noviembre vamos a lanzar un disco, también en México, con el español Pedro Guerra y el mexicano Édgar Oceransky, de solo guitarra y voz. Me halaga mucho que la gente siga mi música. Vivo muy agradecido con la gente de Bucaramanga y a veces siento un poco de pena, porque dirán, ‘otra vez este tipo aquí’, pero siempre estaré encantado de venir a esta ciudad que cada vez está más linda”, finalizó el artista.