Manolo González Vergara responde a los que dicen que se cuelga de la fama de su madre, Sofía Vergara

Manolo González Vergara será el presentador de Premios Juventud de Univisión junto a la actriz Marielena Dávila.

El anuncio generó un sinfín de comentarios en redes sociales, entre ellos críticas al hijo de Sofía Vergara por supuestamente colgarse de la fama de su madre. El joven de 25 años, quien estudió cine, habló con People en Español sobre sus planes y le respondió a sus detractores. “Esto es algo de lo que me acuerdo cuando me disparan algunos comentarios: Si no te gusta algo de una una persona eso es un reflejo de algo que no te gusta de ti mismo. Hay comentarios que dicen que soy arrogante. Eso no habla de mi, habla de ti que a lo mejor crees que estoy por encima de ti porque tienes una opinión tan baja de ti mismo”, dice sobre quienes lo han criticado en redes sociales. “Si sientes tanto dolor que tienes que hacer sentir menos a otra persona, es triste”.