El hermano de Ariana Grande será el gay de honor de su boda

El hermano mayor de la cantante Ariana Grande, Frankie Grande, quien también asistió a la ceremonia de entrega de los MTV Video Music Awards que dejó a la artista a las puertas de coronarse como la gran estrella del pop de la temporada pues perdió en la categoría de Vídeo del Año ante su rival y amiga Camila Cabello

se encuentra tan emocionado e ilusionado ante el compromiso matrimonial de la intérprete y el cómico Pete Davidson, que no ha tardado en dar públicamente el visto bueno a su futuro cuñado y, por si eso no fuera suficiente, revelar el título extraoficial que le ha sido concedido de cara a la futura ceremonia. “Y claro que voy a ser parte de las damas de honor, pero todavía no hemos preparado nada al respecto. Creo que mi función será la de ejercer de ‘gay de honor’ en la boda”, bromeó.