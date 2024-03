Jennifer Lopez, la gran estrella de los VMAs 2018

La artista recibió un reconocimiento a toda su carrera y se convirtió en la reina de la noche, llevando al escenario sus canciones más reconocidas.

NYK01. NUEVA YORK (EE.UU.), 20/08/2018.- La cantante estadounidense Jennifer Lopez posa en la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards 2018 hoy, lunes 20 de agosto de 2018, en el Radio City Music Hall, en Nueva York (EE.UU.). La cadena MTV entrega los premios a los mejores vídeos musicales del año. EFE/Jason Szenes

Fue el ‘show’ de una enérgica Jennifer López, que acaba de cumplir 49 años, el que mantuvo entregado durante más de diez minutos al público de los MTV Video Music Awards (VMA), con un popurrí de temas que iban desde sus clásicos ‘Waiting for tonight’ o ‘My love don’t cost a thing’ hasta las actuales ‘El anillo’ o ‘Dinero’.

López no olvidó cantar que aún es ‘Jenny from the block’ antes de convertirse en la primera artista latina que recibe el galardón honorífico Video Vanguard por una carrera en la que ha escrito sus propias reglas, y aseguró que está “más fuerte que nunca” gracias a sus dos hijos.

“Yo crecí con la MTV y esto es realmente un tremendo honor para mi. Está siendo un viaje increíble soñando mis sueños más salvajes y viendo cómo se hacen realidad”, dijo en su discurso la artista.

Por su parte la rapera Cardi B se hizo con tres de los diez premios a los que aspiraba como favorita en la gala. La neoyorquina de origen dominicano exhibió humor en su primera aparición pública tras ser madre, ya que al abrir el espectáculo llevaba en brazos un bulto envuelto en una manta que parecía ser un bebé y resultó ser su primer galardón.

Otra artista que repitió distinción en las principales categorías de los VMA, que ya no distinguen de sexo, fue la estadounidense de origen cubano Camila Cabello, ‘Artista del año’ y ganadora al mejor video por ‘Havana’, en colaboración con el rapero Young Thug.

Sorprendió al llevarse la ‘Canción del año’ el rapero Post Malone por su ‘rockstar’ con 21 Savage, mientras que Ariana Grande triunfó en mejor video pop (No tears left to cry), Nicki Minaj en hip-hop (Chun-Li), y J Balvin y Willy William en latino (Mi gente).

Y no faltó a la cita la diva del pop Madonna, que protagonizó un emotivo momento al rendir tributo a la recientemente fallecida Aretha Franklin, cuya canción ‘You make me feel like a natural woman’, recordó, le brindó su primera oportunidad al adentrarse en el mundo de la música.

“Ella me trajo a donde estoy hoy e influyó en mucha gente que está hoy aquí. Gracias Aretha, por empoderarnos a todos. Respeto. Larga vida a la reina”, puntualizó.

Entre otros, subieron al escenario Maluma, Ariana Grande, Travis Scott y finalmente Post Malone, que tras interpretar su hit de rap se colgó una guitarra y se unió al grupo de rock Aerosmith en una interpretación conjunta de la mítica ‘Dream on’ para cerrar la gala.

El mensaje político de la velada corrió a cargo del rapero Logic, que lució un ‘Fuck the wall’ (que le jodan al muro) en su camiseta, en alusión a la política migratoria de la Administración Trump, y se rodeó de jóvenes en cuyas prendas se leía ‘We are all human beings’ (Todos somos seres humanos).