Madonna le echó la bendición a Maluma en los VMAs

Madonna le dio la bendición a Maluma.

Compartir

Medios internacionales han reseñado el emotivo encuentro entre el intérprete de música urbana y la Reina del Pop. En un video que está circulando en las redes sociales, se ve cuando Madonna conversa con el paisa, que tuvo a su cargo cantar ‘Felices los cuatro’ en los premios MTV VMAs 2018, celebrados en el Radio City Music Hall de Nueva York. Incluso, su presentación fue uno de los momentos más comentados de la noche.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, el programa de entretenimiento de Univision ‘El Gordo y la Flaca’, se ve el encuentro. Mientras Madonna le habla y le pone una de sus manos en un hombro, Maluma responde de igual forma y le coloca la mano sobre el hombro a la vocalista norteamericana. En ese instante a Madonna se le escucha decirle que estuvo “amazing”, asombroso, durante su presentación.

Maluma compartió una foto de su encuentro con Madonna en sus redes sociales y expresó lo que le había dicho la famosa intérprete de ‘Like a Virgen’. “Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el proximo nivel… Te amo Reina. Tú eres una gran inspiración” (Love you Queen you’re such an inspiration)”, escribió en la foto que colgó en su cuenta de Instagram.