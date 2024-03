Daniella Álvarez sorprende trotando sola por primera vez

La exreina demostró una vez más que no existen las limitaciones y compartió un video donde aparece trotando sin ayuda.

La recuperación de Daniella Álvarez no deja de sorprender a sus seguidores.

Este fin de semana la exreina demostró una vez más que no existen las limitaciones y compartió un video donde aparece trotando por primera vez sin ayuda, desde que le amputaron parte de su pierna izquierda en julio pasado.

“Contra todo pronóstico pude trotar! Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho pues no ayudaría en mi propulsión. Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el yo puedo”, así comenzó el mensaje con el que acompañó la publicación Daniella.

Agregó que necesitó pasar por cuatro clases para poder lograr esta meta, que finalmente la llevó a trotar 30 metros sin ayuda. “Fueron 4 clases para llegar a esto y sinceramente creo que alcanzo a trotar 30 metros y debo parar a respirar, a descansar el muñón y la cadera que no están adaptados todavía al #blade”.

Aunque Álvarez realizó su rutina de ejercicios acompañada por dos personas más, en el clip se logra apreciar que corrió sola, mientras ellas le iban dando ánimos para que pudiera seguir.

“Cuando me vi trotando sola, estaba llorando por dentro de la emoción. Ha sido igual que todas las veces que he logrado algo por primera vez, otra vez, demostrándome a mí misma que todo es posible”, mencionó en el emotivo video.

No es la primera vez que Daniella regala un mensaje de superación en redes sociales, pues desde que le entregaron su pierna ‘biónica’ nada le ha quedado grande.

“Gracias a Dios por la fuerza que me da cada día y a aquellas personas que confían en mi y que me impulsan a lograrlo todo más rápido. Sin ustedes no sería posible”, puntualizó.

Como era de esperarse, sus seguidores inundaron la publicación de comentarios positivos y alentadores, felicitando a la exreina por sus grandes avances.