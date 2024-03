Video: Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos saliendo de un restaurante en Nueva York

Muchos de los comentarios en Instagram apuntaron a que Kendall Jenner parece estar pidiendo a Bad Bunny que le de la mano y él no lo hizo. Quiero darle un: no me gusta, escribieron los internautas.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni Kendall Jenner han confirmado ni desmentido los rumores de su romance. Foto tomada de Internet/VANGUARDIA

El cantante puertorriqueño Bad Bunny y la modelo estadounidense Kendall Jenner han desatado los rumores de un posible romance tras ser vistos juntos en varias ocasiones en los últimos meses. La más reciente fue este fin de semana en Nueva York, donde ambos disfrutaron de una cena en el restaurante Carbone, en la zona de Greenwich Village.

Los paparazzis los captaron caminando por las calles de la ciudad y también saliendo del restaurante en la noche del sábado. Según algunos medios, se espera que ambos acudan este lunes a la famosa gala benéfica del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, que se celebra anualmente el primer lunes de mayo con el objetivo de recaudar fondos para la sección de moda del museo.

Por su parte, los comentarios de la publicación estuvieron enfocados en la forma en la que Bad Bunny parece no prestar atención a Kendall Jenner, pues aunque ella parece pedir con un gesto que le de la mano, él no lo hace, lo que provocó el rechazo de varios internautas: “Quiero darle un: no me gusta” y “Ella pidiéndole la mano y el no se la dio en ninguna foto”, escribieron algunos. Otros comentaron que “A mi me parece que él sigue con Gabi. Esto puede ser publicidad, algún proyecto o simplemente son panas y ya”.

Bad Bunny y Kendall Jenner se han dejado ver juntos en público desde el mes de febrero, cuando el artista urbano boricua invitó a la estrella de “Kardashians” a participar en el video musical de su canción “La noche de anoche”, junto a Rosalía. Desde entonces, se ha especulado sobre una posible relación entre ellos, aunque ninguno de los dos se ha expresado públicamente al respecto.

Incluso, Kendall Jenner estuvo presente en las dos presentaciones de Bad Bunny en el reconocido festival de Coachella en California, donde el cantante fue el artista principal. En el público también se encontraba Gabriela Berlingeri, quien fue presentada oficialmente por Bad Bunny como su novia en el pasado, aunque en ocasiones la describió como su “amiga”.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni Kendall Jenner han confirmado ni desmentido los rumores de su romance. Lo cierto es que ambos son dos de las figuras más influyentes y exitosas del momento, y su posible relación ha generado gran expectativa entre sus fans y los medios de comunicación.