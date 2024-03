Alina Lozano sorprendió a sus seguidores con una broma sobre su novio Jim Velásquez

La actriz Alina Lozano, famosa por su papel en Pedro el Escamoso, publicó un video en el que anunciaba que su novio Jim Velásquez la había dejado. Sin embargo, todo se trató de una broma que sorprendió a sus seguidores.

Hay quienes cuestionan si toda la relación es un “teatro” o si el matrimonio es un “cuento”. “Solo están haciendo papel” o “dónde se meterán cuando les digan a los seguidores que el matrimonio era cuento”. Foto tomada de Internet/VANGAURDIA

La actriz Alina Lozano, conocida por su papel en la exitosa novela ‘Pedro el Escamoso’, causó revuelo en las redes sociales al publicar un video en el que anunciaba que su novio, el creador de contenido Jim Velásquez, la había dejado.

La pareja, que lleva meses presumiendo su relación y sus planes de boda, ha sido blanco de críticas por la diferencia de edad que hay entre ellos, pues Alina tiene 51 años y Jim 23. Sin embargo, ellos han demostrado que el amor no tiene edad y que están muy felices juntos.

En el video, que ya tiene más de 200.000 reproducciones en Instagram, Alina aparece con una expresión de tristeza y dice: “Amigos, tengo que reconocer con el dolor más grande de mi alma que ustedes tenían absolutamente toda la razón. ¿Por qué no escuché?, ¿por qué no paré a tiempo?, ¿por qué no dije alto?, ¿por qué no tomé ninguna medida? ¿por qué simplemente me enceguecí?”.

Luego, le habla directamente a sus seguidores y les dice: “esas son las cosas que nos pasan a las mujeres maduras que quizás tenemos los anhelos de que las cosas sean de otra forma. Voy a reconocer que ustedes tenían toda la razón”.

Finalmente, revela la supuesta verdad: “A mí me duele mucho, pero es así y es la verdad, Jim efectivamente me dejó”. Pero en ese momento, su novio aparece detrás de ella en la cocina y ella continúa: “Me dejó sin leche en polvo para el desayuno y para nada, de verdad mi amor así no podemos, todas las cosas están caras...”.

El video resultó ser una broma de la actriz para sus seguidores, que reaccionaron con sorpresa, risas y halagos a su talento. “Esto es teatro puro. Te felicito, qué bien actúas”, “me tragué todo el libreto” y “el show de sus vidas”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Sin embargo, también hubo quienes cuestionaron si toda la relación es un “teatro” o si el matrimonio es un “cuento”. “Solo están haciendo papel” o “dónde se meterán cuando les digan a los seguidores que el matrimonio era cuento”, advirtieron algunos usuarios.