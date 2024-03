Zac Efron desata polémica por exagerado cambio en su cuerpo Siento que estoy viendo HeMan

Zac Efron vuelve a estar en el ojo del huracán por su estado físico

Tomada de Internet/Vanguardia

Tomada de Internet/Vanguardia

Luego de sus primeras apariciones en el cine, Zac Efron no ha pasado desapercibido y en múltiples ocasiones ha sido víctima de señalamientos por su aspecto físico. Las críticas han llegado por estar muy ejercitado y otras veces por un supuesto descuido. Ahora, el actor vuelve a estar en el ojo del huracán por sus exagerados y marcados músculos.

El protagonista de la saga de películas ‘High School Musical’, publicó en Instagram una serie de imágenes en blanco y negro donde se puede apreciar sus arduas jornadas en el gimnasio.

Aunque muchos seguidores se han atrevido a decir que este nuevo estado físico no es bueno para su salud, el actor ha dejado claro que no se trata de nada personal, ni es un asunto de vanidad. Todo está relacionado con su rol estelar en la película The Iron Claw, donde encarna al luchador profesional Kevin Von Erich. “Tengo tanta admiración y respeto por el mundo de la Lucha Libre Profesional y por el sacrificio y dedicación de los deportistas”, escribió Efron para acompañar las fotografía que publicó en su cuenta de Instagram.

“Estos chicos de gira durante meses poniendo sus cuerpos en línea todos los días para actuar”, agregó. “Fue un honor entrar en el ring y aprender de uno de los mejores Chavo Guerrero Jr.”.

Si bien se trata de la imagen que requirió el famoso para este filme, los internautas no dudaron en pronunciarse al respecto. “¡Siento que estoy viendo He-Man!”; “¿Es ese tu verdadero físico? Wow”; “¿Me prestas un abdominal?”; “¡¡Cuerpo enfermo!! Podemos decir cuánto trabajo debe haber detrás de ello. ¡Eres un actor increíble!”; “Él no toma esteroides, deja eso”, y “Mierda boo, ¡debes haber trabajado tan duro para ese cuerpo!”, fueron algunos comentarios.

Pero quienes siguen su trayectoria profesional, aprovecharon para destacar su buena actuación en este rol; incluso aseguran que es un fuerte candidato al Oscar. “Eres una bestia... La película manda”; “Mi contendiente favorito al Oscar! ¡Tu actuación en The Iron merece una nominación al Oscar y una victoria! Punto”; “Muy orgulloso de ti. Hiciste un trabajo fantástico interpretando a Kevin. Te mereces cada nominación y premios”; “Vamos a conseguirte ese Oscar bebé”, y “Estoy tan extremadamente orgulloso de ti y de todo tu éxito de The Iron Claw; la vi cuatro veces. Tú extremadamente talentoso con tu impresionante rango en la actuación”, agregaron.

