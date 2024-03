Alicia Keys dejó de usar maquillaje Así se presentó en el halftime de Superbowl

Desde 2016 Alicia Keys tomó la decisión de no usar maquillaje liderando la campaña No Make Up y desafiando los estándares de belleza establecidos por la sociedad

Alicia Keys, la reina del soul, destacó en la impresionante presentación del cantante Usher, quien era el plato principal del medio tiempo del Super Bowl 2024.

Indudablemente, la neoyorquina de 42 años captó la atención durante el medio tiempo del Super Bowl 2024, donde deleitó al público con sus mayores éxitos y aprovechó la oportunidad para volver a interpretar junto a Usher su icónico tema "My Boo", el cual grabaron hace 12 años.

Alicia Augello Cook, conocida como Alicia Keys, también impactó con su sorprendente vestuario durante el Super Bowl 2024, dejando impresionados a todos los presentes.

La galardonada artista lució un jumpsuit de lentejuelas rojas diseñado por Dolce&Gabbana, con un tejido transparente en la parte superior adornado con miles de brillos y lentejuelas. Además, llevaba una capa XL que flotaba magníficamente sobre el escenario, añadiendo un toque de grandiosidad a su actuación.

Desde 2016, Alicia Keys tomó la decisión de no usar maquillaje, liderando la campaña "No Make Up" y desafiando los estándares de belleza establecidos por la sociedad. Su objetivo es empoderar a las personas para que abracen su belleza natural, rompiendo así con las expectativas tradicionales de la mujer y la apariencia impuestas por la sociedad.