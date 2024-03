Claudia Bahamón confiesa que se sintió atraída por alguien en el programa Masterchef

Durante una entrevista con humoristas la presentadora Claudia Bahamón respondió a preguntas un poco atrevidas y terminó confesando que si sintió atracción por alguien durante el programa

Claudia Bahamón, reconocida presentadora de televisión colombiana y figura emblemática de programas como Masterchef Celebrity, se sometió a un divertido interrogatorio por parte de los humoristas Chicho Arias, Frank Martinez y Adrián Parada en su show "Monólogos sin propina".

En medio de risas y anécdotas, surgió una pregunta que dejó a más de uno con la intriga: ¿Claudia, te sentiste atraída por alguno de los jurados o participantes de 'Masterchef'? Con su característico sentido del humor, Bahamón respondió de manera enigmática, dejando entrever que quizás sí hubo algún interés, pero sin dar detalles concretos. La presentadora, oriunda de Neiva, compartió anécdotas sobre su vida y el detrás de escena del famoso reality culinario.

Sin embargo, los comediantes no se dieron por vencidos y buscaron obtener más información, aunque Claudia se mantuvo firme en su postura de no revelar más detalles. "Seguramente sí, de aquí a que haya pasado algo pues no creo", afirmó entre risas.

La conversación luego giró hacia su matrimonio con Simón Brand, destacando los 19 años de convivencia y cómo han logrado mantener la chispa a lo largo del tiempo. Ante la pregunta sobre el secreto para una relación duradera, Bahamón enfatizó en la importancia de la paciencia y sugirió que el concepto de matrimonio podría necesitar una revisión.

La entrevista, que combinó momentos emotivos con píldoras de humor, brindó a los seguidores de Bahamón una mirada más íntima de su vida personal y profesional, mostrando su lado más genuino y divertido fuera de las cámaras de televisión. ¿Qué otros secretos revelará la carismática presentadora en futuras entrevistas? Los fanáticos esperan con ansias nuevas entregas de este entretenido formato./Con información de redes sociales.