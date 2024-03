“Es una bruja”: mujer dice que Karol G le hizo mal de ojo en medio de un concierto

En las últimas horas, un mensaje publicado por una usuaria en sus redes sociales se volvió tendencia, afirmando que supuestamente Karol G le hizo brujería durante un reciente concierto.

Una mujer se volvió viral en la plataforma X luego de publicar que Karol G le hizo mal de ojo durante un concierto y la llamó bruja. Su mensaje generó una gran cantidad de comentarios y reacciones por parte de los usuarios, desatando una discusión sobre las creencias en la superstición y la influencia de los artistas en sus seguidores.

La usuaria, conocida como @delbajoespectro en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), hizo una denuncia pública que dejó sorprendidos a más de uno.

“Hola, quiero consultar algo y hacer una denuncia pública sobre Karol G. Resulta que fui al concierto de ella, me encontraba en primera fila, y en una de esas vi que Carolina me miró fijamente durante dos segundos. No era cualquier mirada, sino una mirada fea, fúnebre”, escribió al comienzo.

Luego, @delbajoespectro continuó su hilo afirmando las supuestas consecuencias que eso le habría traído a su vida.

“fueron pasando los minutos y de repente veo que mi cartera “desapareció”, (obvio me la robaron) y me hicieron caer feo, tengo un raspón en la pierna color morado, y ahora que lo analizo es culpa de @karolg, la hago responsable de ‘mal de ojo’”.

¿Pide reembolso?

Como si fuera poco, la usuaria contó que desde ese momento todo le ha comenzado a salir mal, razón por la que pide que le devuelvan el dinero que invirtió en el concierto.

“Tengo una firme teoría de que esta cantante en auge está metida en cosas muy raras y exijo que me devuelvan mi dinero... No sé cómo explicar bien este suceso, sé que me tacharán de loca, pero juro que ahora sí estoy descifrando su mirada maquiavélica hacia mí para ese entonces y me hizo una transferencia negativa de almas. Todo me está saliendo mal desde ese día, y no me parece coincidencia”.

Sin embargo, esa no fue la única acusación que hizo pues también le dijo ‘bruja’. “Ella hace conciertos para transferirle sus malas energías a la gente, es bruja, una bruja mala y quería advertirles... Sé lo que digo, lo vi con mis propios ojos, mi intuición no falla. Hay algo horrible en el aura de esa mujer”.

Por ahora, la artista no ha hecho ninguna declaración al respecto. En sus redes sociales no ha publicado nada en respuesta a esa usuaria, de la cual se desconoce su ubicación. A pesar de todo se asegura que lo hizo con fines humorísticos ya que muchas personas han hecho chistes al respecto.