Video | ¿Volverá con Alejandro Estrada o esperará a Melfi? Nataly Umaña revela todo

La actriz comentó qué se viene para ella en su vida personal, además respondió si volverá con Alejandro Estrada o si seguirá su relación con Melfi.

Luego de su eliminación de ‘La casa de los famosos’, Nataly Umaña habló con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez sobre lo que seguirá para ella en esta nueva etapa de su vida.

En la entrevista, la actriz manifestó que está lista para afrontar la realidad y que salió del reality con muchos aprendizajes y experiencias.

Asimismo, Umaña se sinceró sobre lo que pasará con su exesposo Alejandro Estrada y con Miguel Melfi. La artista aseguró que no volverá con su expareja ya que, para ella, las cosas no estaban bien y “no estaba dando todo de mí emocionalmente”.

Además, Tejeiro le preguntó si la relación con Melfi era parte de una estrategia o era real y la actriz contestó: “¿Eso piensa el público afuera? Qué triste porque yo pensé que solo era adentro”.

“No, señores, terminó un matrimonio. Ustedes no saben lo que me espera afuera. Esto es real, esto no es una estrategia”, dijo.

Frente la pregunta de si seguiría o no con Melfi, Umaña comentó que aunque fue algo bonito y que le gusta, afuera de la casa no pasará nada más.

“Lo que pasa en ‘La casa de los famosos’, se queda en la casa”, aseguró.