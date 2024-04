La influencer Kelly Reales se coronó Miss Universe Bolívar 2024

La conocida creadora de contenido, Kelly Reales, fue elegida como la nueva Miss Universe Bolívar 2024, para representar a su región en el certamen de belleza Miss Universe Colombia.

Uno de los nombramientos más recientes anunciado por Miss Universe Colombia 2024, que tomó por sorpresa a muchos seguidores de los concursos de belleza, fue el de la representante de Miss Universe Bolívar 2024, que este año recayó en Kelly Reales, una destacada influencer de Cartagena.

Para el certamen y para los expertos en concursos de belleza, es la primera vez que una creadora de contenido asume un rol tan relevante, dado que el Miss Universe Colombia es el encargado de seleccionar y enviar a representantes al certamen de belleza más destacado, Mis Universe.

En entrevista con el medio de comunicación El Heraldo, la joven destacó que no es la primera vez que su vida se mezcla con un reinado de belleza, pues antes de dedicarse a las redes sociales, Reales participó en reinados juveniles, los cuales eran preparatorios para el Reinado de la Independencia’ acá en Cartagena, al cual llegó cuando cumplió 18 años.

En relación con esta nueva fase de su vida, en la que ahora forma parte de las candidatas que competirán por la corona del MUC 2024, ella expresó que su principal motivación fue comprender que el certamen ahora valora a mujeres auténticas más allá de la apariencia física.

“En verdad esa fue la clave para que yo me decidiera a hacer el casting, si de algo he estado segura yo siempre es de mi misma, nunca he querido mostrarme perfecta y esa ha sido también la base de mi comunidad en redes sociales, el ser autentica y eso fue lo que llevé al MUC”, señaló en la entrevista con El Heraldo.