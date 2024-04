Nanis Ochoa confesó fuerte situación familiar: ¿su hija la abandonó?

Una nueva habitante del loft es la actriz y presentadora Daniela Ochoa, mejor conocida en medios de comunicación y entorno digital como Nanis Ochoa. Recientemente se abrió emocionalmente y habló sobre la difícil realidad que debe vivir con sus hijas.

En la noche del lunes 1 de abril de 2024 se anunciaron los nombres de las 8 estrellas que aspiran a convertirse en nuevos participantes oficiales de La Casa de los Famosos Colombia. Sin embargo, solo 4 de ellos tendrán la oportunidad de ingresar al reality, y la decisión final estará en manos de los televidentes.

En el episodio de la noche del 2 de marzo, Nanis Ochoa, quien anteriormente fue presentadora de Lo Sé Todo, emocionó a los espectadores al compartir sus experiencias personales, incluyendo momentos difíciles relacionados con su hija mayor. Además, reveló que enfrentará otro desafío familiar al salir del programa.

Durante una conversación con sus compañeros, Nanis Ochoa compartió que, después de su separación del cantante Pipe Calderón, se trasladó a Bogotá con María Antonia, la hija que tuvo con él. Sin embargo, fue entonces cuando surgieron los problemas.

“Yo me vine con mi hija a Bogotá cuando ella apenas tenía 5 años, pero nunca se acomodó a la ciudad y siempre quería estar con su familia, pues aquí estábamos las dos solas. Yo hacía de todo, trabaja duro y le compraba lo que ella quería, pero no logré mantenerla conmigo y se fue ¡Eso me ha dolido muchísimo! (...) Ese abandono de ella me dolió muchísimo y ya lleva como dos años en Medellín”, agregó Nanis Ochoa entre lágrimas.

La recién llegada a La Casa de los Famosos también compartió que, al salir del reality show, enfrentará una situación similar con Francesca, la hija que tuvo hace 3 años junto al artista Juan Pablo Navarrete, con quien puso fin a su relación de 6 años en septiembre de 2023.

“Yo me quiero ir para donde está mi hija grande, pero no he podido (...) No me he ido con ella porque tengo otra niña, de 3 años, que vive en Bogotá. Y como el papá es de Bogotá, entonces ella no se quiere ir ¿Ven? Siempre estoy como entre la espada en la pared, como que tengo que dejar siempre a una”, concluyó la también actriz.

En su momento, la paisa afirmó que su relación con Juan Pablo Navarrete no concluyó debido a una infidelidad o la intervención de terceras personas. Además, expresó que se sentía tranquila y centrada en la crianza de sus dos hijas.