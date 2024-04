Nataly Umaña está en su casa matrimonial: ¿con quién vive ahora Alejandro Estrada?

Nataly Umaña se encuentra en su residencia familiar en La Calera, después de su salida de ‘La Casa de los Famosos’. Sin embargo, se ha conocido que Alejandro Estrada no ha estado presente en el lugar.

Después de la comentada separación de Nataly Umaña y Alejandro Estrada, los espectadores y usuarios en redes sociales se preguntaban dónde viviría la actriz al salir de ‘La Casa de los Famosos’. De hecho, surgieron varios memes donde algunos usuarios se burlaban de ella, sugiriendo que supuestamente tendría que buscar un arriendo en Bogotá para mudarse después de que su esposo le pidiera el divorcio debido a su presunta infidelidad con Melfi.

La actriz de “Los Canarios” ha demostrado que está viviendo en su propia casa, la cual construyó junto a su exesposo Alejandro Estrada. Durante la Semana Santa, Nataly Umaña pasó tiempo en esta residencia, mientras que el expresentador de “Tu voz estéreo” estaba de viaje en Cartagena con un grupo de amigos.

Según las publicaciones en redes sociales, los actores no se han vuelto a encontrar después de la visita de Estrada a ‘La Casa de los Famosos’, durante la cual le devolvió el anillo de matrimonio a Nataly.

En una entrevista con la revista 15 minutos, Estrada compartió que, durante este tiempo, se ha refugiado en su hijo, quien llegó de Francia para acompañarlo mientras supera este difícil momento de su vida.

“Estar con mi hijo durante estos 15 días fue increíble debido a toda esta situación. Siempre hemos mantenido una excelente relación, y ahora tuvimos una conversación de hombre a hombre en la que me brindó su opinión, me aconsejó y me apoyó incondicionalmente”, afirmó Estrada.

A pesar de que el actor ha estado dispuesto a responder diversas preguntas sobre su separación, también ha mantenido en total discreción el lugar exacto donde se encuentra hospedado. Del mismo modo, no ha revelado si ya se ha encontrado con Nataly ni en qué etapa se encuentra el proceso de divorcio.

No obstante, ha dejado claro que ha recibido apoyo de algunos amigos, su terapeuta y un pastor de una iglesia cristiana. En resumen, es con su hijo Tomás con quien planea iniciar una nueva vida, alejado de Nataly Umaña.

“Antes de que ingrese a la universidad, vamos a vivir una aventura juntos: pasaremos un año el uno con el otro, así que estoy esperando con ansias ese momento para compartir con mi hijo”, afirmó Estrada.