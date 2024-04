Angelina Jolie reveló el listado de abusos que vivió junto a Brad Pitt

Los conflictos entre los reconocidos actores, Angelina Jolie y Brad Pitt, se trasladan a los años anteriores a 2016, época en la que la actriz solicitó el divorcio debido a un incidente en el que estaría involucrado Brad Pitt

Compartir

Recientemente, Angelina presentó una moción ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, argumentando que sus esfuerzos por vender su participación en la bodega a su exmarido fracasaron debido a que él impuso un “acuerdo de confidencialidad”. Este acuerdo le impediría hablar sobre cualquier “mala conducta personal” que ocurrió durante su matrimonio, lo que busca encubrir incidentes no relacionados con Miraval.

Además, Jolie alegó que presentará “los abusos que comenzaron mucho antes del viaje familiar en un avión privado, desde Francia a Los Ángeles en septiembre de 2016″. Según lo dicho por las autoridades, “Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, luego la agarró por los hombros y la sacudió de nuevo, lanzándola a la pared del baño. Después, golpeó el techo del avión varias veces, obligándola a salir del baño. Cuando uno de los niños la defendió verbalmente, él se lanzó hacia su propio hijo, lo ahorcó y golpeó en el rostro”.

Lea: ¿Cuál es la enfermedad de La Segura? Podría sacarla de La casa de los famosos

Aunque las acusaciones son serias, es importante destacar que el actor no fue detenido y Angelina Jolie no presentó cargos relacionados con la agresión durante la investigación del FBI. Además, el propio ganador del Oscar ha negado las acusaciones. Un representante de Pitt subrayó en octubre de 2022 que “Brad ha asumido la responsabilidad por lo que hizo, pero no lo hará por lo que no hizo”.

“Aunque Jolie lo agarró por detrás para detenerlo, él la quitó de encima lanzándola contra los asientos e hiriéndola en la espalda y el codo. Algunos de los niños le pidieron que parara. Estaban muy asustados. Varios estaban llorando”, señaló el informe judicial.

En el próximo juicio, la situación tomará un giro, ya que de acuerdo con Page Six, “Jolie presentará testimonios, correos electrónicos, fotografías y otras pruebas para explicar por qué Pitt estaba tan preocupado por su propia mala conducta que arruinó el acuerdo de compra”.